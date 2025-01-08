В украинской Раде отрегулируют условия пребывания ВС за рубежом в военное время

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В Верховной Раде Украины хотят отрегулировать условия пребывания вооруженных сил за рубежом в военное время. Соответствующая инициатива зарегистрирована и размещена на сайте парламента страны.
«Встал вопрос по усовершенствованию механизмов направления и пребывания военнослужащих как самостоятельно, так и в составе подразделений на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения и ее использования для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщается в пояснительной записке законопроекта.
Данная инициатива направлена на то, что украинские солдаты смогут находиться на территории других стран в целях обучения в период военного времени. При этом решение о направлении военных за рубеж принимает Владимир Зеленский.
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Иван Мусатов