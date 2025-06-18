NYT: войска США на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности

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Американские войска на Ближнем Востоке были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает The New York Times.



Ранее сообщалось, что Иран готов нанести удар по американским базам в регионе в том случае, если США вступят в вооруженных конфликт на стороне Израиля. На фоне этого стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завершил разговор с представителями нацбезопасности. В ходе встречи обсуждался конфликт на Ближнем Востоке.

По информации Channel 12, США могут вступит в боевые действия против Ирана на стороне Израиля уже этим вечером.

Иван Мусатов

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