Посольство США и все его отделения в Израиле будут закрыты до 20 июня
Американское посольство и все его отделения в Израиле будут закрыты до 20 июня. Об этом сообщает официальный сайт дипмиссии.
Отмечается, что все сотрудники посольства и члены их семей пока остаются в Израиле. Им предписано всегда находиться рядом с убежищами. Отмечается, что закрытие посольства связано с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке.
В дипмиссии напомнили американским гражданам о невозможности их эвакуации по воздуху и морю, так как над Израилем закрыто воздушное пространство и все порты в стране. Сейчас можно выехать только по суше через границы Египта и Иордании.
Читайте также: