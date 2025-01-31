JW: украинские СМИ оказались в критическом положении из-за указа Трампа

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«Независимые» украинские средства массовой информации начали испытывать трудностями с выплатами зарплат своим сотрудникам после указа президента Дональда Трампа о прекращении финансирования зарубежных проектов. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.
«Не успел Трамп отменить "иностранную помощь", как несколько "независимых" украинских интернет-платформ оказались в критическом положении», — говорится в статье.
Автор уточнил, что многие украинские новостные источники уже начали испытывать трудности с выплатами зарплат своим сотрудникам.
Ранее Белый дом уведомил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.
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Элина Позднякова