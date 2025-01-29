США приостановили военную и экономическую поддержку Украины после указа Трампа

Владимир Зеленский и его офис сильно боятся, что переговоры России и США буду проходить без участия Киева, но при этом они лишены любых рычагов давления на американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения СМИ об обращении Зеленского к Трампу с требованием позвать Украину на переговоры Штатов с Россией. По его мнению, Белый дом и вовсе намерен добиться скорейшего начала выборов на Украине, куда не Зеленский не будет допущен.