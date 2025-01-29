США приостановили военную и экономическую поддержку Украины после указа Трампа

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Приостановка США помощи другим государствам привела к прекращению военной и экономической поддержки Украины. Об этом сообщает газета Washington Post.
21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления какой-либо помощи другим странам. В это время будет проведена оценка соответствия программ поддержки внешней политике США.
Накануне газета The Wall Street Journal написала, что приостановка Вашингтоном помощи, скорее всего, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского оружия. Впрочем, как указало издание, это Штаты были не единственным источником получения вооружения для этих государств.
В среду стало известно, что указ Трампа, по всей видимости, коснулся не только военного финансирования, но и экономической помощи Украине. Однако неназванный украинский чиновник отметил, что бюджетная помощь продолжает поступать.
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Накануне газета The Wall Street Journal написала, что приостановка Вашингтоном помощи, скорее всего, заморозит финансирование Украины и Тайваня на закупки американского оружия. Впрочем, как указало издание, это Штаты были не единственным источником получения вооружения для этих государств.
В среду стало известно, что указ Трампа, по всей видимости, коснулся не только военного финансирования, но и экономической помощи Украине. Однако неназванный украинский чиновник отметил, что бюджетная помощь продолжает поступать.
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Анастасия Чинкова