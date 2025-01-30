Украина впала в шок от решения Трампа приостановить внешнюю помощь

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Украина потрясена решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи Киеву. Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране... был фактически остановлен в одночасье», — уточняет издание.Ранее Белый дом уведомил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.
Попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых наиболее важных программ были отвергнуты в США. На данный момент Киев не имеет данных о дальнейшей судьбе программы США по Украине.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Белом доме объявили: аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США, касающегося приостановки финансирования некоторых федеральных программ, не означает полное снятие ограничений.
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