NYT: Трамп смягчил указ о приостановке помощи другим странам

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Администрация президента США Дональда Трампа частично смягчила указ о приостановке программ помощи другим странам. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на служебную записку, написанную госсекретарем США Марко Рубио.
«Администрация Трампа частично отступила от указа о приостановке почти всех программ американской внешней помощи, сделав новые исключения для того, что она назвала "жизненно необходимой гуманитарной помощью"», — говорится в статье.
Отмечается, что такие программы надо продолжить или возобновить, если они были приостановлены. Речь идет о помощи, которая включает в себя предоставление жизненно важных лекарств, медицинских услуг, питания, а также оказание содействия в достижении базового уровня жизни.
При этом в список не вошла помощь в проведении абортов, операции для трансгендеров и любая другая, не являющаяся жизненно необходимой.
Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Согласно распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство программ будут заморожены на 90 дней.
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Элина Позднякова