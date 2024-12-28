К границам Тайваня приблизилось семь самолетов и пять кораблей армии Китая

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Вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении к границе семи самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая. Этим ведомство поделилось на своей странице в соцсети X.
«Семь самолетов НОАК и пять кораблей ВМС НОАК, действующих вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня», — говорится в сообщении.Один из самолетов пересек срединную линию и вошел в северную зону ПВО Тайваня. В ведомстве отметили, что вооруженные силы следили за ситуацией и отреагировали на нее соответствующим образом.
Тайвань с 1949 года находится под управлением собственной администрации. При этом Пекин настаивает, что территория числится как одна из провинций Китая.
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Иван Мусатов