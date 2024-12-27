Посол РФ Моргулов: идеи Китая могут стать основой решения конфликта на Украине

Фото: iStock/btgbtg
По словам посла России в Китае Игоря Моргулова, многие из идей КНР могут стать основными в процессе решения конфликта на Украине. Этим поделились в РИА Новости.
«Мы находимся в постоянном контакте с китайской стороной по ситуации на Украине, в том числе на рабочем уровне поддерживается взаимодействие между дипломатами в столицах и международных организациях», — рассказал Моргулов изданию.
Также посол РФ отметил, что с начала конфликта Китай занимает взвешенную позицию, учитывающую его международный, исторический и цивилизационный контекст. В числе идей значится создание «Группы друзей мира» под эгидой ООН, которая разберет украинский кризис. В данную группу вошел целый ряд разделяющих здравомыслящие подходы государств Глобального Юга.
Читайте также:
Расчет БПЛА из России помог уничтожить польскую самоходную артустановку Krab
Пентагон отказался комментировать новость о сбитом F-16 в Запорожье
Трамп требует у Европы увеличить поддержку Украины из-за сокращения помощи США
Иван Мусатов