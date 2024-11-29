В МИД Тайваня заявили, что извлекли уроки из российско-украинского конфликта

Фото: iStock/ rarrarorro
Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Тайваня У Чжичжун объявил, что Тайбей извлек уроки из российско-украинского конфликта, сообщило агентство РИА Новости.
«Тайвань извлек ценные уроки из российско-украинского конфликта (…) а асимметричная стратегия, применяемая Украиной, дает Тайваню важные откровения», — обратил внимание У Чжичжун.
Замглавы Министерства иностранных дел Тайваня также отметил «критическую важность» поддержки Киева и подчеркнул её «глубокое влияние на будущее развитие Тайваня».
Ранее представитель МИД Тайваня Сяо Гуанвэй подтвердил гибель воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины ветерана спецназа сухопутных войск острова. 44-летний У Чжунда вступил в ряды украинской армии в 2023 году. Он был участником ночной разведывательной операции вблизи Авдеевки 31 октября. Это была вторая поездка наёмника на Украину — в прошлом году он получил осколочное ранение в бедро и вернулся на Тайвань для прохождения курса лечения. В июле 2024 года он снова вернулся на фронт.
Читайте также:
Тайвань объявил о полном прекращении поставок станков в Россию
Китай пригрозил уничтожить Тайвань
Песков назвал несерьезным призыв Тайваня забрать земли России в пользу Китая
Ольга Енгалычева