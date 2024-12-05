КНР ввела санкции против компаний США за продажу оружия Тайваню

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Санкции в отношении 13 американских военных компаний за продажу оружия Тайваню ввел Китай, сообщили в МИД республики. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что ограничения также затронули шесть высокопоставленных руководителей.
«США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, а также наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая», — добавили в МИД КНР.Известно, что имущество попавших под ограничительные меры физических и юрлиц на территории страны заморозят. Кроме того, им будет запрещен въезд в страну, а в выдаче виз отказано.
Отношения США и КНР обострились, в частности, после визита в августе 2022 года на Тайвань тогдашнего спикера американского конгресса Нэнси Пелоси.
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Никита Кротов