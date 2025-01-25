К границе Тайваня приблизилось 28 самолетов и 8 кораблей армии Китая

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Вооруженные силы Тайваня заметили приближение к границе острова 28 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщили на официальной странице ведомства в соцсети X.
«28 самолетов НОАК и 8 кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 6 утра сегодня», — говорится в сообщении вооруженных сил острова.
Указывается, что до 06:00 утра по местному времени к границе Тайваня приблизились корабли и самолеты КНР. При этом 27 самолетов пересекли среднюю линию и оказались в зоне действия ПВО острова. В сообщении указывается, что ВС Тайваня отреагировали соответствующим образом на ситуацию. Китайские войска на регулярной основе отправляют свою технику к границам Тайваня.
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Иван Мусатов