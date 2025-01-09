Военные самолеты и корабли КНР приблизились к Тайваню

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ВС Тайваня зафиксировали приближение 11 самолетов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом написали на официальной странице оборонного ведомства в соцсети X.
«11 самолетов НОАК и 9 кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены сегодня до 6:00», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пять китайских самолетов пересекли среднюю линию обороны и вошли в зону действия ПВО Тайваня. Вооруженные силы уточнили, что следили за ситуацией и реагировали на нее соответствующим образом.
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Иван Мусатов