К Тайваню приблизились восемь самолетов и шесть кораблей армии Китая

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ВС Тайваня зафиксировали приближение восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом рассказали в военном ведомстве острова.
«Восемь самолетов НОАК и шесть кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня», — рассказало ведомство на своей странице в соцсети X.
Отмечается, что семь самолетов КНР пересекли среднюю линию с северного и юго-западного направления. Техника вошла в зону действия ПВО Тайваня. В ведомстве уточнили, что следили за ситуацией и отреагировали соответствующим образом.
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Иван Мусатов