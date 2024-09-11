В США наблюдается раскол из-за возможного разрешения Киеву бить по территории РФ

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В администрации президента США Джо Байдена наблюдается раскол из-за возможного разрешения Киеву наносить удары по территории России американскими ракетами. Об этом пишет Financial Times.
Издание сообщает, что в Пентагоне и американском разведсообществе не считают верным решением разрешить Украине использовать американские ракеты для ударов по территории России.
По данным Пентагона, Россия передислоцировала 90% своих самолетов, а аэродромы, которые расположены не менее чем в 300 км от границы с Украиной, а такое расстояние ATACMS преодолеть не смогут.
Считается, что Киеву стоит использовать западное вооружение для защиты восточных и северных регионов Украины, а также для атак по Крыму.
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По данным Пентагона, Россия передислоцировала 90% своих самолетов, а аэродромы, которые расположены не менее чем в 300 км от границы с Украиной, а такое расстояние ATACMS преодолеть не смогут.
«Я не верю, что какая-то одна конкретная возможность будет иметь решающее значение. Мы знаем, что русские фактически вывели свои самолеты, использующие планирующие бомбардировщики, за пределы радиуса действия ATACMS», — приводит издание слова министра обороны США Ллойда Остина.
Считается, что Киеву стоит использовать западное вооружение для защиты восточных и северных регионов Украины, а также для атак по Крыму.
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Элина Позднякова