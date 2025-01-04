К Тайваню приблизились военные самолеты и корабли Китая

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение военных самолетов и кораблей Народно-освободительной армии Китая к границам острова. Об этом заявили на странице оборонного ведомства в соцсети X.
«Пять самолетов НОАК и семь кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая, действовавших вокруг Тайваня», — рассказали в представительстве.
Отмечается, что техника КНР подошла к острову в районе 01:00 по московскому времени. Китайские самолеты пересекли среднюю линию границы и попали в юго-западную зону ПВО Тайваня. В тексте указывается, что ведомство следило за ситуацией и отреагировало соответствующим образом.
Читайте также:
SCMP: Минкоммерции КНР ввело санкции против 28 компаний США
Си Цзиньпин: Китай и Россия стабильно следуют по пути отказа от конфронтации
Посольство КНР: США должны прекратить обвинять Китай в кибератаках
Иван Мусатов