SCMP: Минкоммерции КНР ввело санкции против 28 компаний США

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Санкции в отношении 28 оборонных компаний США ввел Китай, передают журналисты South China Morning Post. Китайская сторона подчеркнула, меры приняты для поддержания нацбезопасности страны.
«Оборонные и аэрокосмические компании также были включены в санкционный список, объявленный министерством иностранных дел Пекина в конце прошлого года в ответ на продолжающиеся поставки оружия США Тайваню», — сказано в сообщении.Перед этим китайский МИД был недоволен американской помощью Тайваню, призвав к прекращению шагов, подрывающих стабильность и мир в регионе.
Ранее в Китае заявили, что США должны прекратить свои обвинения в адрес КНР по поводу кибератак.
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Никита Кротов