Кабинет министров РФ не поддержал закон о депремировании работников

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Правительство РФ не поддержало законодательную инициативу ЛДПР, согласно которой в Трудовом кодексе предполагалось закрепить понятие «депремирование» и порядок соответствующей процедуры.
Официальный отзыв кабинета министров приводит ТАСС. В законопроекте под депремированием подразумевалась невыплата или сокращение поощрительной, стимулирующей части заработной платы. Предполагалось, что депремирование работника стало бы возможным при наличии основания, закреплённого в трудовом договоре либо ином ведомственном нормативном акте, причём на сумму, не превышающую 20% от зарплаты.
Однако в кабинете министров данные поправки к ТК не одобрили, указав, что они противоречат позиции Конституционного суда РФ. Произвольное уменьшение или отмена выплат стимулирующего характера не допускается без изменения условий трудового договора. Принятие данного закона привело бы к ущемлению трудовых прав работников.
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Александр Бойцов