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Кабинет министров РФ не поддержал закон о депремировании работников

Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Правительство РФ не поддержало законодательную инициативу ЛДПР, согласно которой в Трудовом кодексе предполагалось закрепить понятие «депремирование» и порядок соответствующей процедуры.


Официальный отзыв кабинета министров приводит ТАСС. В законопроекте под депремированием подразумевалась невыплата или сокращение поощрительной, стимулирующей части заработной платы. Предполагалось, что депремирование работника стало бы возможным при наличии основания, закреплённого в трудовом договоре либо ином ведомственном нормативном акте, причём на сумму, не превышающую 20% от зарплаты.

Однако в кабинете министров данные поправки к ТК не одобрили, указав, что они противоречат позиции Конституционного суда РФ. Произвольное уменьшение или отмена выплат стимулирующего характера не допускается без изменения условий трудового договора. Принятие данного закона привело бы к ущемлению трудовых прав работников.

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#правительство
Китай испугался сближения России и КНДР
The Guardian: Китай испугался сближения России и Северной Кореи
25 ноября 2024, 05:21

Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)

Сближение России и КНДР невыгодно Китаю, поскольку Соединенные Штаты могут укрепить свой союз с Японией и Южной Кореей. По данным The Guardian, об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
«Китай не выступал с прямой критикой России, но мы считаем, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует их», – сказал он.

По его словам, укрепление отношений взаимоотношений между Москвой и Пхеньяном может побудить Северную Корею усилить провокации, противоречащие интересам Китая. Это также может стать поводом для укрепления отношений США с Южной Кореей и Японией, что, в свою очередь, может ограничить влияние Пекина в Восточной Азии.

Ранее Кэмпбелл заявил, что расширение отношений между Россией и Китаем может повлиять на всю мировую политику.

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#китай
#кндр
#сша
#россия
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В Раде назвали Зеленского «верховным ТЦКшником»
25 ноября 2024, 04:39

Фото: iStock/olegda88

Президент Украины Владимир Зеленский давно превратился в «верховного ТЦКшника» для всего мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, обвиняемый в государственной измене.
По его словам, в задачи «ТЦКшника» входит обеспечение продолжения боевых действий, выпаривание оружия и денег у Запада, а также «отправка нового мяса на фронт». Депутат подчеркнул, что Зеленский не обязан соблюдать Конституцию и права человека при выполнении этих обязанностей.

«Зеленский для внешнего мира, и для дирижеров войны, в частности, – давно превратился из президента в Верховного ТЦКшника. Поверьте, он, как и рядовой ТЦКшник, понимает, что если не отправит сдохнуть вас и всех нас, то сдохнет рано или поздно сам», – сказал Дубинский.

Ранее Дубинский выразил мнение, что уход Зеленского с поста президента Украины не изменит ситуацию в стране.

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#владимир зеленский
#верховная рада
#депутат
#украина
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В Госдуме прокомментировали заявление главы французского МИД об ударах по России
Депутат Белик: заявление главы МИД Франции об ударах по РФ – акт агрессии
25 ноября 2024, 02:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о ракетных удара по территории России, передает РИА Новости.
По его словам, Украина является военным полигоном для Парижа. Он расценил заявление французского министра как акт агрессии против Российской Федерации и посчитал, что финансовое положение можно улучшить, если вывести высокотехнологичные ракеты на новые рынки сбыта.

23 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев имеет право наносить удары вглубь территории России с помощью французских ракет большой дальности.

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#госдума
#севастополь
#депутат
#ракетный удар
#франция
#мид
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Симоньян назвала виновного в краже будущего у Украины
Симоньян: Украина потеряла свое будущее из-за Бориса Джонсона
25 ноября 2024, 01:43

Борис Джонсон (фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично виноват в том, что Украина потеряла свое будущее. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По ее словам, вмешательство Джонсона в мирные переговоры в Стамбуле привело к тому, что Украина потеряла большое количество людей и городов и разрушила свое будущее.

Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. По ее словам, так закончится конфликт на Украине.

До этого главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировалаобращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.

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#маргарита симоньян
#украина
#владимир путин
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Симоньян назвала способную остановить коллективный Запад причину
Симоньян: США и Европа остановятся, когда по-настоящему испугаются
25 ноября 2024, 01:24

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

США и Европа остановятся только тогда, когда по-настоящему испугаются, заявил главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Журналист пояснила, что в настоящее время для США не имеет смысла прекращать конфликт на Украине.

«Почему они не остановятся? Потому что у них нет причин. Кто бы на месте Америки остановился? ВПК растет вверх, лобби, которое и командует во многом тем самым дип-стейтом, который управляет Америкой, мы же все знаем, что Америкой не управляют президенты, – да, это такие вот фотокарточки», – добавила Симоньян.

Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. По ее словам, так закончится конфликт на Украине.

До этого главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировалаобращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.

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#маргарита симоньян
#украина
#европа
#сша
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Симоньян рассказала о способе завершить конфликт на Украине
25 ноября 2024, 00:44

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Опять же, я пока не знаю, это уже ультиматум той же ракеты, и тогда они вернутся или им придется появиться снова», – сказала он, комментируя удар российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

По словам Симоньян, так закончится конфликт на Украине, потому что «пока они не испытают войну на своей шкуре, они все будут разбрасываться этими лозунгами».

21 ноября российский лидер в своём обращении к военным и гражданам страны раскрыл подробности двух атак на Россию. По его словам, 19 и 21 ноября ВСУ запустили ракеты в сторону объектов на территории Курской и Брянской областей. Использовались системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании.

Российские силы ПВО успешно отразили атаки, не позволив ракетам достичь своих целей. Путин подчеркнул, что нанесение ударов с использованием западных систем вооружения невозможно без специалистов из тех стран, где они производились. В ответ на эти действия Россия использовала для удара по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». Без ядерной боеголовки, подчеркнул президент.

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#владимир путин
#пво
#маргарита симоньян
#всу
#россия
#сша
#великобритания
#курская область
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МИД отказался от публичного комментирования кандидатуры нового посла в США
24 ноября 2024, 23:21

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Министерство иностранных дел Российской Федерации отказалось комментировать кандидатуру посла России в США, передает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Отмечается, это связано с наличием законодательных ограничений. Кроме того, в МИД подчеркнули, что Москва «давно определилась с кандидатом».

«Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все», — заявили в ведомстве.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на три осведомленных источника назвал потенциального нового российского посла в Вашингтоне. Согласно публикации директором департамента Северной Америки МИД станет Александр Дарчиев.

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#мид рф
#сша
#посол
#дипломат
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Загоревшийся при посадке в турецком аэропорту российский самолет потушили
Пожар на борту загоревшегося при посадке в Анталье российского самолет потушили
24 ноября 2024, 23:18

Фото: iStock/TonyFuse

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Azimut Airlines, загоревшийся при посадке в аэропорту Антальи, потушен. Как передает РИА Новости, об этом сообщил заместитель губернатора Антальи Туран Эрен.
На борту самолета находилось 79 пассажиров, они были эвакуированы. По данным турецких властей, пострадавшие отсутствуют.

Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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#самолет
#турция
#пожар
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Конгрессмен рассказал о будущей энергетической политике Трампа
Уолц: Трамп в будущем использует энергоресурсы во внешней политике
24 ноября 2024, 21:59

Фото: istockphoto/dkfielding

Будущие американские власти станут пользоваться энергетическими ресурсами США во внешней политике, считает конгрессмен Майк Уолц в разговоре с журналистами Fox News.
«Разумеется, наша энергетическая политика будет ключевым компонентом… Соединенные Штаты благословлены нефтью и газом, которые мы можем использовать не только для экономической выгоды дома, но и как лидер свободного мира», — сказал будущий советник нацбезопасности.

Уолц резюмировал, что у Штатов есть энергетические, продовольственные, а также минеральные ресурсы, необходимые, «чтобы сохранять свою экономику самой мощной в мире».

Ранее Уолц высказал свое мнение по поводу того, намерен ли киевский режим бить по Москве и Петербургу дальнобойными ATACMS.

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