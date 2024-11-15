Стали известны подробности разговора между Шольцем и Путиным

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Кабмин ФРГ подтвердил, что состоялся телефонный разговор между президентом России владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Канцлер осудил агрессивную войну России против Украины и призвал президента Путина прекратить ее и вывести войска», — говорится в сообщении кабмина ФРГ.
Добавляется, что Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной с целью достижения прочного и справедливого мира. При этом канцлер подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо.
Ранее газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что 15 ноября состоялся разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Агентство Reuters сообщает, что разговор между ними длился около часа.
Днем 15 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор, помимо уже состоявшегося с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Песков пообещал, что по итогам разговора будет дано официальное сообщение. Он также уточнил, что разговор состоится в районе пяти вечера. Однако, с кем именно планирует поговорить Путин, Песков не уточнил.
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