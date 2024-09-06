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Кабмин Украины предложил разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ

06 сентября 2024, 17:09
Фото: istockphoto/DmyTo

Фото: istockphoto/DmyTo

Кабинет министров Украины предложил разрешить иностранным гражданам занимать офицерские должности в ВСУ. Кроме того, предлагается допустить службу иностранцев в военной разведке страны.


Такое предложение озвучил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук, передаёт ТАСС. Как он написал в своём телеграм-канале, кабинет министров уже одобрил внесение изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно нововведениям, будет предусмотрена возможность комплектования офицерского состава Вооружённых сил Украины, Госспецслужбы транспорта и Нацгвардии иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Аналогичные изменения предлагается внести в закон о разведке. В настоящее время этот закон прямо запрещает принимать на службу иностранцев.

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Президент Азербайджана в Италии: Мы не будем частью антироссийских санкций
Алиев: Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании
06 сентября 2024, 17:02

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Баку будет не участвовать в антироссийской санкционной политике. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Международном форуме в итальянском Черноббио 6 сентября.
«Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», – цитирует Алиева РИА Новости.

Также лидер Азербайджана добавил, что у Баку очень хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом. Алиев добавил, что его страна готова стать посредником в разрешение конфликта межу Киевом и Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность помочь Алиеву в заключении мирного договора между Ереваном и Баку. После о подготовке
азербайджано-армянского мирного договора говорил и сам Ильхам Алиев.

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#италия
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Захарова назвала обвинения США против RT нарушением свободы слова
06 сентября 2024, 16:13

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения, выдвинутые против RT в США, являются очередным доказательством нарушений Штатами свободы слова.
«Мы будет ставить этот вопрос, приводить в качестве очередного доказательства виновности США в нарушении прав человека, в наступлении на свободу слова и в покушении на демократические основы. Речь идёт не только о покушении на принципы демократии, но и на ту самую американскую демократическую модель, которой США так гордились», — приводит RT слова Захаровой.

А зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что Западу не удалось и в будущем не удастся изолировать Россию от остального мира. Это доказывают итоги Восточного экономического форума (ВЭФ) 2024.

«ВЭФ — площадка для диалога между органами власти и бизнесом на международном уровне. Здесь происходит плотное общение, обсуждение различных инициатив. Итог — подписание договоров о сотрудничестве, соглашений. В этом году была рекордная сумма, на которую были подписаны контракты. Это говорит о том, что несмотря ни на какие санкции Россия не осталась в изоляции», — приводят «Известия» слова Спиридонова со ссылкой на «Дума ТВ».

Ранее народный артист России Евгений Князев выразил поддержку RT на фоне санкций и отметил огромную аудиторию телеканала во всём мире.

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#сша
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#артист
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В Раде признали страшную правду о власти на Украине
Нардеп Колтунович: власть на Украине больше не способна выполнять свои функции
06 сентября 2024, 16:09

Фото: iStock/krblokhin

Украина больше не может выполнять свои базовые функции. Такое заявление сделал депутат Александр Колтунович на заседании Верховной рады.
«Экономические и бюджетные неурядицы, которые мы имеем на сегодняшний день, выливаются в дефицит бюджета, в дефицит оборонного бюджета и в целом в неспособность выполнять свои базовые функции», — заявил Колтунович.

Он также отметил, что украинское руководство больше не может обеспечить даже защищенные статьи бюджета страны. Нардеп подчеркнул, что в дальнейшем эта ситуация обернется огромными проблемами.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Риксолана Пидласа заявила, что у министерства обороны Украины закончились средства на выплаты бойцам ВСУ за сентябрь. По ее словам, Минобороны обратилось с заявлением о том, что в ведомстве закончились деньги на боевые выплаты, которые должны быть произведены 20 сентября.

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#минобороны
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Песков: Кремль понимает решение Киргизии не считать талибов* террористами
06 сентября 2024, 15:41

Фото: istockphoto/Harvepino

В Кремле с пониманием относятся к решению руководства Киргизии исключить «Талибан»* из перечня запрещённых организаций. Среднеазиатской республике нельзя абстрагироваться от отношений с Афганистаном, с которым она близка географически.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Киргизии важно выстраивать отношения, не обостряя их, с силой, которая по факту удерживает власть в соседней стране. Действия властей республики продиктованы исключительно интересами собственного государства.

По словам представителя Кремля, Москва прекрасно осознаёт географические, экономические и политические условия, оказавшие влияние на решение киргизского руководства, поэтому с пониманием относится к сложившейся ситуации.

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#афганистан
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В «Росатоме» не сомневаются в планах Киева захватить Курскую АЭС
Лихачёв: нет сомнений, что Киев планировал захватить Курскую АЭС
06 сентября 2024, 15:33

Фото: iStock/IG_Royal

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв не сомневается, что Киев планировать атаковать и захватить Курскую АЭС. Об этом он сообщил в ходе переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.
Также в ходе встречи Лихачёв заявил, что ожидает адекватной реакции Секретариата МАГАТЭ на недавние атаки украинских войск на Курскую АЭС.

По итогам переговоров Гроссии заявил, что атомные электростанции никогда не должны быть легитимной целью войск в вооружённом конфликте.

Кроме того, между сторонами был заключен договор о том, что в случае возникновения угрозы специалисты МАГАТЭ оперативно выедут к Курской АЭС.

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#курская аэс
#украина
#магатэ
#опасность
#переговоры
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Явка избирателей на выборах в Подмосковье к 15 часам составила 7,39%
06 сентября 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Явка избирателей в Московской области, где проходят выборы депутатов Советов депутатов городских округов, к 15 часам составила 7,39%. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«На участках проголосовали 3,01%, избирателей, дистанционным электронным голосованием воспользовались 56,44%», – говорится в сообщении.
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября в 28 городских округах Подмосковья. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылось 1 608 избирательных участков. На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

На выборах используется и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
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Специалисты МАГАТЭ пообещали оперативно прибыть на Курскую АЭС при опасности
06 сентября 2024, 15:19

Фото: iStock/Nordroden

Россия и МАГАТЭ договорились о том, что специалисты агентства будут готовы оперативно прибыть на Курскую АЭС в случае возникновения дополнительных рисков. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.
Ранее сообщалось, что в пятницу Лихачёв провёл переговоры с представителями МАГАТЭ во главе с Гросси в Калининграде. Во время встречи стороны обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, подвергающимся регулярным обстрелам со стороны украинских войск.

Также напомним, что в среду делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую станцию и по итогам сообщила, что ситуация с безопасностью нестабильная.

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#курская аэс
#магатэ
#опасность
#переговоры
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Евгений Князев заявил об огромной аудитории RT в мире
06 сентября 2024, 15:14

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Народный артист России Евгений Князев выразил поддержку RT на фоне санкций и отметил огромную аудиторию телеканала во всём мире.
«Это очень приятно, что RT имеет, во-первых, огромную аудиторию во всём мире, а во-вторых, это влияние достигает своей цели. Если они против вас подключают санкции, это говорит о том, что вы можете влиять на умы людей. Молодцы, потому что любые СМИ и призваны к тому, чтобы каким-то образом влиять и иметь свою точку зрения», — высказался в беседе с RT Князев.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также комментировал санкции Запада против российских СМИ. Как передают argumenti.ru его слова со ссылкой на ТАСС, России необходимо дать адекватный ответ на такие меры.

Ранее экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что все обвинения Вашингтона в адрес Москвы о якобы «вмешательствах» последней в американские выборы связаны с попытками администрации заглушить новости о неудачах Киева на Покровском направлении и в курском приграничье.

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Симоньян собирается подать в суд на Би-би-си из-за фейков
06 сентября 2024, 15:00

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян собирается подать в суд на британскую телевизионную сеть Би-би-си из-за фейков о ней. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что британская пропаганда приписывает ей слова, которые она никогда не говорила. В связи с этим, журналистка намерена подать в суд на телеканал через его бюро в Москве.

Симоньян также привела текст Би-би-си, в котором указано, что она якобы регулярно призывает к совершению насильственных действий против врагов России. В частности, речь идёт о расправе над российскими оппозиционерами через повешение и отправке войск вглубь Европы.

Напомним, что ранее в начале сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня».

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