Кабмин Украины предложил разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ

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Кабинет министров Украины предложил разрешить иностранным гражданам занимать офицерские должности в ВСУ. Кроме того, предлагается допустить службу иностранцев в военной разведке страны.
Такое предложение озвучил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук, передаёт ТАСС. Как он написал в своём телеграм-канале, кабинет министров уже одобрил внесение изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно нововведениям, будет предусмотрена возможность комплектования офицерского состава Вооружённых сил Украины, Госспецслужбы транспорта и Нацгвардии иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Аналогичные изменения предлагается внести в закон о разведке. В настоящее время этот закон прямо запрещает принимать на службу иностранцев.
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