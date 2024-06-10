Кабмин Украины согласовал принудительное изъятие активов Одесского НПЗ

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Украинский кабинет министров согласовал принудительное изъятие активов Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства. Такое решение было принято по предложению Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).
В заявлении заместителя главы АРМА Павла Великореченина, опубликованном на официальном сайте ведомства, сказано, что такое решение позволит принудительно изъять объект права собственности РФ и её резидентов, а также 100% уставного капитала ООО «Энергия и газ Украины». Как писали в АРМА, до наложения на него ареста, Одесский нефтеперерабатывающий завод принадлежал «пророссийскому бизнесмену».
Ранее по поручению украинского президента Владимира Зеленского правительство страны совместно с АРМА разработали «дорожную карту» по дальнейшему развитию и использованию мощностей арестованного НПЗ.
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