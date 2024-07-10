«УП»: Зеленский хочет уволить премьера Шмыгаля из-за отсутствия инициатив

Владимир Зеленский хочет уволить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за отсутствия инициатив и упадке в сферах его ответственности. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
«Мы "увольняли" премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот Кабмин еще не был», — заявил один из собеседников.В статье указывается, что Зеленский устал от безынициативности Шмыгаля, а сферы, за которые отвечает премьер, находятся в упадке – страна находится на грани дефолта, энергосистема разрушена.
По словам источника издания, хоть Шмыгаль и лоялен Зеленскому и не метит на более высокие должности, Зеленскому надоело «отсутствие драйва» у премьера, а также негатив населения после решений кабмина.
До этого издание "Страна.ua" со ссылкой на источники сообщало, что в Украине думают над кандидатурой первого вице-премьера в правительстве Юлии Свириденко, которая могла бы занять место Шмыгаля.
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