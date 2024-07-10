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«УП»: Зеленский хочет уволить премьера Шмыгаля из-за отсутствия инициатив

10 июля 2024, 19:28

Владимир Зеленский хочет уволить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за отсутствия инициатив и упадке в сферах его ответственности. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
«Мы "увольняли" премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот Кабмин еще не был», — заявил один из собеседников.
В статье указывается, что Зеленский устал от безынициативности Шмыгаля, а сферы, за которые отвечает премьер, находятся в упадке – страна находится на грани дефолта, энергосистема разрушена.



По словам источника издания, хоть Шмыгаль и лоялен Зеленскому и не метит на более высокие должности, Зеленскому надоело «отсутствие драйва» у премьера, а также негатив населения после решений кабмина.

До этого издание "Страна.ua" со ссылкой на источники сообщало, что в Украине думают над кандидатурой первого вице-премьера в правительстве Юлии Свириденко, которая могла бы занять место Шмыгаля.

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#премьера
#кабмин
#зеленский
#киев
Эстония, Литва и Латвия хотят выйти из единой энергосистемы с РФ и Белоруссией
10 июля 2024, 19:07

Фото: iStock/Aryut

Эстония, Литва и Латвия хотят выйти из единой электроэнергетической системы с Белоруссией и Россией (БРЭЛЛ). О решении этих трех стран Прибалтики не продлевать контракт об электроснабжении, а также о намерении полностью перейти на новую систему к февралю 2025 года, говорится в совместном заявлении на сайте Минэнерго Литвы.
«В ближайшие недели операторы Балтийской системы энергопередачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт по БРЭЛЛ <...>. После решения о непродлении контракта БРЭЛЛ страны Балтии проведут испытания собственной системы и синхронизируются с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года», - говорится в совместном заявлении прибалтийских стран.
Эстония, Литва и Латвия хотят синхронизировать свои сети с Европой через Польшу. После соединения с европейской системой, они отключатся от БРЭЛЛ, о чем должны сообщить России и Белоруссии за шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что Польша и государства Прибалтики желают защититься от России, создав непреодолимое препятствие на границе с РФ и Белоруссией по единой схеме, сообщает чешское издание Lidovky.

По словам журналистов, заплатить за этот новый «железный занавес» Польша и Прибалтика предлагают Европейскому Союзу. Они позиционируют проект как общеевропейский проект и планируют привлечь ЕС к финансированию в размере 2,4 миллиардов евро.

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Орбан спрогнозировал следующие два месяца СВО
El Pais: Орбан посчитал следующие пару месяцев СВО самыми драматичными
10 июля 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Следующие пару месяцев спецоперации будут самыми драматичными. Такое опасение высказал венгерский премьер Виктор Орбан в своем конфиденциальном докладе председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Об этом пишет издание El Pais, сославшись на документ.
«Следующие два месяца на линии фронта на Украине будут «более драматичными, чем когда-либо», — цитируют Орбана журналисты.

Премьер-министр Венгрии отметил высокую вероятность того, что на данный момент предложения прекратить огонь воспримут более благосклонно, указывается в материале.

Кроме того, убежден Орбан, российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на мирный диалог Москвы и Киева до конца 2024 года, утверждают обозреватели.

Орбан посещал столицу 5 июля в рамках встречи с Путиным. Политики обсудили украинский кризис и ряд других вопросов.

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#новости
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Армия Израиля ударила по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот
ЦАХАЛ ударил по сирийской военной инфраструктуре в районе Голанских высот
10 июля 2024, 17:20

Фото: istockphoto/Diy13

Израильские военнослужащие ударили по сирийской военной инфраструктуре в районе Голанских высот, что оспариваются двумя государствами. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале Вооруженных сил Израиля.
«Некоторое время назад танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удар по военной инфраструктуре, которая использовалась сирийскими военными, что нарушило Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией 1974 года в буферной зоне», — говорится в публикации.

При этом ответственность Израиль возложил на сирийскую сторону, обвиняя в «попытках нарушения суверенитета» страны.

Соглашение о разъединении в мае 1974 года подписали США, Израиль и Сирия. По нему территорию, огибавшую с востока регион Голанских высот и которую занял Тель-Авив, преобразовали в демилитаризованную, она должна была управляться ООН. При этом ее занял ЦАХАЛ, несмотря на то, что формально территория признана частью Сирии.

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#израиль
#сирия
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#новости
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Стало известно, с чем связаны перестановки во власти Украины
Политолог Журавлев: перестановки во власти Украины связаны с недовольством людей
10 июля 2024, 17:18

Фото: iStock/DmyTo

Перестановки во власти Украины, в офисе Зеленского, а также возможная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля, могут быть связаны с растущим недовольством среди населения. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев во время беседы с «Лентой.ру».
«Общество недовольно властью. Жить становится хуже, значит, надо искать виноватого. А раз президент виноват быть не может, нужно найти, на кого списать проблемы. Сейчас все спишут как раз на Шмыгаля, который "плохо возглавлял правительство"», — пояснил Журавлев.
По словам политолога, хоть украинское общество сильно недовольно действиями властей, но на улицы люди выходить не станут из-за боязни быть репрессированными.

«Люди недовольны, но это не значит, что они пророссийски настроены. Нет, они просто против власти. Последствия этого недовольства простые: народ перестанет воспринимать сигналы от власти. Он не выйдет на улицы, пока не будет уверен в своей победе, но и выполнять приказы не станет», — отметил собеседник издания.
Ранее сообщалось, что Шмыгаля могут отправить в отставку 16-18 июля, когда Зеленский вернется с саммита НАТО и других поездок. По данным украинского издания «УП», президент не срывается на премьера, но игнорирует его или слушает с раздражением.

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#нато
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#украина
#киев
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Блинкен голословно обвинил Россию в попытках диверсий и убийств в странах НАТО
10 июля 2024, 17:05

Фото: сайт Госдепартамента США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен голословно обвинил Россию в преступлениях на территории стран НАТО. Об этом сообщают РИА Новости. Госсекретарь заявил, что участники Североатлантического альянса в последние месяцы якобы столкнулись с поджогами, попытками диверсий и убийств, а после бездоказательно возложил за это вину на РФ.
Ранее The Washington Post сообщали, что США на юбилейном саммите НАТО не станут обещать Украине скорое вступление в альянс. Уточняется, что Вашингтон также попросит Зеленского не показывать свое недовольство на публику, как это произошло в прошлом году.

Согласно информации источника, лидеры стран-участниц блока будут делать акцент на дальнейшей поддержке киевского режима в противостоянии с Москвой и «подготовке» Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину пока не берут в НАТО, потому что еще не решили, как ее поделить. При этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО.

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#сша
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#киев
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Бывший глава компании «Еврохим» Рашевский добился в суде ЕС отмены санкций
10 июля 2024, 16:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший глава компании «Еврохим» Владимир Рашевский добился отмены санкций через суд в ЕС. Решение о незаконности ограничений вынес Европейский суд в Люксембурге, признав их недействительными.
Согласно постановлению, Совет Евросоюза не смог доказать, что бизнесмен поддерживал российское правительство и несет ответственность за ввод российских войск на Украину. Вместе с тем Брюссель не предоставил доказательств того, что Рашевский контролирует «Еврохим» или СУЭК.

Рашевский попал под санкции в марте 2022 года после начала СВО. Евросоюз обосновал это тем, что бизнесмен работал в «Еврохиме», а до этого — в СУЭКе, и эти компании сотрудничали с российскими властями. В день введения санкций бизнесмен сразу же покинул пост гендиректора «Еврохима» и вышел из совета директоров компании.

Это не первый случай, когда Европейский суд встает на сторону российских бизнесменов в делах по отмене санкций. До этого иск выиграл миллиардер Дмитрий Пумпянский вместе с женой, а также замгендиректора АЛРОСА Алексей Филипповский.

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#евросоюз
#сво
#активы
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Украина не пустила немецкого депутата Пелльмана
Украина отказала во въезде депутату Пелльману, критиковавшему поставки Киеву
10 июля 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Украина не пустила на свою территорию немецкого депутата от партии «Левых» Зёрена Пелльмана, критиковавшего поставки вооружений киевскому режиму. Как сообщил представитель МИДа ФРГ Кристиан Вагнер, власти страны попросили обоснование у руководства Украины. По словам дипломата, германская дипмиссия на Украине уже вчера связывалась с властями.
«Мы сейчас снова обратимся к украинским властям по поводу этого инцидента, чтобы выяснить юридические причины отказа во въезде. Как вы видите из моего ответа, они нам пока не известны», — сказал Вагнер в рамках брифинга.

Известно, что поездка Пелльмана на Украину организована и связана с фондом, близким к партии немецкого парламентария.

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#скандал
#новости
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Орбан предположил, когда состоятся переговоры между Россией и Украиной
El País: Путин и Си Цзиньпин ожидают переговоров с Киевом до конца года
10 июля 2024, 15:22

Фото: iStock/Diy13

Президент России Владимир Путин и его коллега из КНР Си Цзиньпин считают, что мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся до конца текущего года. Об этом пишет испанская газета El País, ссылаясь на отчеты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогам его визитов в Россию и Китай.
«По мнению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, новые мирные переговоры между Россией и Украиной могут состояться до конца текущего года», — пишет издание.

Орбан также считает, что европейские страны должны инициировать продвижение мирного процесса, не дожидаясь действий от США. По словам венгерского премьера, американское политическое руководство сейчас занято предвыборной кампанией, а президент США пока не собирается выступать с мирной инициативой.

Накануне Орбан заявлял, что шансы на перемирие на Украине значительно увеличились.

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#переговоры
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VG: Норвегия передаст Украине шесть F-16 в этом году
10 июля 2024, 15:09

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Шесть истребителей F-16 передаст Украине Норвегия. Такое заявление на саммите НАТО в Вашингтоне сделал норвежский премьер Йонас Гар Стёре.
«Норвегия приняла решение передать на безвозмездной основе Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году», — процитировали его журналисты VG.

На фоне российской спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны начали поставки вооружений киевскому режиму. Кроме того, украинским неонацистам оказывают финансовую помощь.

Москва заявляла о готовности к переговорам после того, как Украина выполнит ряд условий со своей стороны.

Российские власти также не единожды говорили о том, что поставки иностранных вооружений только затягивают конфликт, поэтому такие грузы станут законной целью для ВС РФ.

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