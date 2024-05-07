На Украине анонсировали создание нового типа войск

Фото: iStock/demerzel21
Во вторник, 7 мая, кабмин Украины принял решение о создании Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров. Его слова приводит украинское издание «Страна».
Уточняется, что указ о появлении Сил беспилотных систем ВСУ президент Украины Владимир Зеленский подписал еще в феврале текущего года.
Он отметил, что кабмин Украины уже в ближайшее время внесёт в Раду законопроект о создании нового рода войск.
Ранее стало известно, что Умеров может оставить свой пост. Это вполне может произойти менее, чем через год после того, как он был назначен на эту должность.
Читайте также:
Умеров признал снарядный голод серьезной проблемой для ВСУ
Верховная рада приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных
Рада одобрила закон, который касается английского языка на Украине
«Это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России», – заявил Умеров.
Он отметил, что кабмин Украины уже в ближайшее время внесёт в Раду законопроект о создании нового рода войск.
Ранее стало известно, что Умеров может оставить свой пост. Это вполне может произойти менее, чем через год после того, как он был назначен на эту должность.
Читайте также:
Умеров признал снарядный голод серьезной проблемой для ВСУ
Верховная рада приняла законопроект о создании электронного реестра военнообязанных
Рада одобрила закон, который касается английского языка на Украине
Элина Позднякова