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Власти Украины начали эвакуацию предприятий из Харькова

Ганчев: власти Украины начали эвакуацию из Харькова предприятий и специалистов
25 апреля 2024, 15:26
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские власти планируют оставить в Харькове только те предприятия, которые необходимы для ремонта военной техники. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Сообщается, что остальные промышленные объекты и крупные стратегические производства будут вывезены на запад Украины.

По его словам, сначала вывозят дорогостоящее оборудование. Все остальное имущество уничтожают или продают. Проводится эвакуация специалистов, которые будут настраивать и обслуживать технику для запуска мощностей.



«Объекты, которые имеют влияние на инфраструктуру и жизнедеятельность региона и Украины в том числе, конечно же, будут эвакуироваться. В том числе медицинские учреждения. Они снабжались специалистами из харьковских медицинских училищ, медицинского университета, поэтому все оборудование, о котором я сейчас говорю, тоже будут вывозить западнее», — отметил он.

Он утверждает, что пока ВСУ не проведут фильтрацию мужского населения, эвакуация в Харькове не будет объявлена.

Ранее сообщалось, что Харьков окончательно лишился возможности самостоятельно генерировать электричество из-за серьёзных разрушений энергетической инфраструктуры. В городе были разрушены все трансформаторные подстанции и Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В настоящее время самостоятельная генерация электричества невозможна.

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#всу
#вс рф
#Харьков
Baza: Военнослужащих задержали за тройное убийство в зоне спецоперации
25 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/Diy13

Двое военнослужащих задержаны в Херсонской области, пишет Baza.
Задержанные признались в совершении поступлений. Тела их жертв начали находить накануне в селе Подо-Калиновка. Сначала обнаружили женщину с огнестрельными ранениями и следами применения взрывчатки. Также вблизи неё нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты.

Через некоторое время замглавы ВГА Алешкинского района увидел обгоревшие тела мужчины и женщины. На место сразу вызвали силовиков.

По предварительным данным, убитыми оказались глава администрации села и военнослужащий. Также на месте убийства нашли гильзы от автомата Калашникова.

В ходе допроса задержанные рассказали еще о двух случаях убийства. На выезде из села Абрикосовка правоохранители нашли сожжённые тела мужчин и женщины с огнестрельными ранениями.

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Меркурис: ВСУ бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь под атакой

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#спецоперация
#военные
#убийство
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На Западе заявили о бегстве ВСУ под Авдеевкой
Меркурис: ВСУ бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь под атакой
25 апреля 2024, 16:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Британский эксперт Александр Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube, что военные ВСУ бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь в боях с российскими солдатами.
По словам Меркуриса, оборона украинской армии все чаще терпит поражение, что является явным признаком печального положения ВСУ на линии боевого соприкосновения. Эксперт заметил, что украинцы стали регулярно дезертировать и отказываться выполнять приказы командования.

Меркурис выразил мнение, что уже ничто не поможет украинским войскам хоть как-то исправить происходящее.

Ранее американский аналитик Майкл Хадсон заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что украинские солдаты боятся вступать в бой с российскими военными на линии боевого соприкосновения, но при этом не против убивать гражданское население.

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#эксперт
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#украина
#спецоперация
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В Киеве заявили, что западная помощь не остановит продвижение ВС РФ
Кулеба: западная помощь не остановит продвижение российских войск
25 апреля 2024, 15:28

Фото: iStock/Silent_GOS

Западная помощь не сможет остановить продвижение российских войск. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Guardian.
Он подчеркнул, что остановить российские войска может только единый фронт всей Украины вместе со всеми её партнёрами.

Кулеба призвал европейские государства наращивать производство вооружения, поскольку Россия за годы конфликта значительно опередила оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Запада по объёмам готовой продукции. По словам министра, когда он видит, что российск

Ранее Кулеба призвал европейских политиков не расслабляться из-за решения Палаты представителей Конгресса США выделить Киеву дополнительный пакет военной помощи.

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#вс рф
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США обвинили Китай в отсутствии нейтральности по Украине
Постпред США при НАТО: Китай не является нейтральным в конфликте на Украине
25 апреля 2024, 15:27

Фото: iStock/Sky_Blue

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не является нейтральной стороной в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico.
По словам Смит, в украинском противостоянии Китай выбирает российскую сторону. Постпред США при НАТО утверждает, что Вашингтон якобы наблюдает рост китайских поставок в РФ различных материалов, при этом Смит признала, что они могут использоваться и в мирных целях.

Смит добавила, что речь также идет о поставках микроэлектротехники, технологий беспилотных летательных аппаратов и нитроцеллюлозы.

Ранее профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований призвал всех, кто вовлечен в украинское противостояние, искать мирное решение ​конфликта.

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#спецоперация
#конфликт
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ВС РФ ударили по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО
Минобороны РФ заявило об ударе по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО
25 апреля 2024, 14:48

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ ударили по формированиям наемников «Иностранного легиона» в зоне проведения спецоперации.
Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки оперативно тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ликвидировали объекты ВСУ в 122-районах. Информация о последствии атак в сообщении не приводится.

В начале апреля Минобороны РФ заявило об ударах по базе иностранных наемников в районе города Мерефа. Также в ведомстве сообщили о поражении пункта дислокации иностранных наемников под Харьковом.

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#россия
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#спецоперация
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В Кривом Роге снова прозвучали взрывы
25 апреля 2024, 14:37

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы снова произошли в Кривом Роге, пишет издание «Страна».
Сообщения о взрывах в Днепропетровской области на юго-востоке Украины сообщалось меньше часа назад.

Подробностей происходящего не приводится. Местные власти не давали официальных комментариев о ситуации в регионе.

В настоящий момент в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Ранее председатель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель заявил, что на Украине готовят около тысячи радикально настроенных боевиков, с помощью которых хотят захватить приграничный населенный пункт в Белоруссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#взрыв
#спецоперация
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«Ситуация патовая»: Лукашенко заявил о лучшем моменте для переговоров по Украине
Лукашенко: на Украине патовая ситуация, Западу пора сыграть вничью с Россией
25 апреля 2024, 14:04

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в конфликте на Украине сложилась патовая ситуация. Об этом сообщает БелТА.
По словам Лукашенко, для западных стран наступил лучший момент для переговоров с РФ. Президент отметил, что их необходимо провести в рамках заседания Всебелорусского народного собрания.

Белорусский лидер подчеркнул, что ВС РФ продвигаются на линии боевого соприкосновения, но с небольшими темпами. Лукашенко также сравнил ситуацию с цугцвангом в шахматах.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в социальной сети X, что Западу необходимы мирные отношения с Россией.

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#президент
#отношения
#мир
#всу
#вс рф
#запад
#лукашенко
#украина
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Украину предупредили о возможном продвижении ВС РФ на запад
Welt: если ВС РФ удержат Очередино, то направятся на запад Украины
25 апреля 2024, 13:52

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска направятся на запад Украины, если удержат Очередино в ДНР. Такой возможный план действий ВС РФ представил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
Он отметил, что удерживание населённого пункта будет большим успехом для российских войск, поскольку это откроет им возможность продвинуться дальше, в сторону западной границы Украины.

По словам журналиста, при таком раскладе событий целями российских войск могут стать Покровск, Константиновка, Краматорск и Славянск.

Ранее стало известно, что несколько бригад ВСУ отказались выполнять приказ командования об обороне Очередино в ДНР. Военные оставили свои позиции и сбежали.

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#военные
#днр
#сво
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Хакеры взломали телефон снайпера ВСУ и нашли фото финских военных под Харьковом
25 апреля 2024, 13:33

Фото: iStock/sezer ozger

Российские хакеры смогли взломать телефон снайпера ВСУ Юлии Бондарь, в котром обнаружили доказательства участия в конфликте наёмников из Финляндии на стороне Украины. Кадры, обнаруженные в галерее телефона, опубликовал Telegram-канал «Джокер ДНР».
Отмечается, что среди найденных снимков были те, что сделаны на аэродроме Коротич. На них украинские военные стоят рядом с военнослужащими из Финляндии. При этом напомним, что власти этой страны отрицали присутствие своих войск на территории Украины.

Также у хакеров появился доступ к переписке Бондарь с «интересными людьми». Однако их имена и должности не раскрываются.

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#всу
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