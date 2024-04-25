Власти Украины начали эвакуацию предприятий из Харькова

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Украинские власти планируют оставить в Харькове только те предприятия, которые необходимы для ремонта военной техники. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Сообщается, что остальные промышленные объекты и крупные стратегические производства будут вывезены на запад Украины.
По его словам, сначала вывозят дорогостоящее оборудование. Все остальное имущество уничтожают или продают. Проводится эвакуация специалистов, которые будут настраивать и обслуживать технику для запуска мощностей.
«Объекты, которые имеют влияние на инфраструктуру и жизнедеятельность региона и Украины в том числе, конечно же, будут эвакуироваться. В том числе медицинские учреждения. Они снабжались специалистами из харьковских медицинских училищ, медицинского университета, поэтому все оборудование, о котором я сейчас говорю, тоже будут вывозить западнее», — отметил он.
Он утверждает, что пока ВСУ не проведут фильтрацию мужского населения, эвакуация в Харькове не будет объявлена.
Ранее сообщалось, что Харьков окончательно лишился возможности самостоятельно генерировать электричество из-за серьёзных разрушений энергетической инфраструктуры. В городе были разрушены все трансформаторные подстанции и Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В настоящее время самостоятельная генерация электричества невозможна.
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