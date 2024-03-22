Киев считает нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов

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В Киеве отреагировали на призыв США не наносить удары по НПЗ России, оспорив его тем, что считают нефтеперерабатывающие заводы России законной целью для ударов ВСУ. Так на статью Financial Times (FT) отреагировала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Премьер сообщила, что на Украине понимают призывы американских партнеров, но не посчитала нужным к этим призывам прислушаться.
Политик заявила, что украинская сторона, таким образом, «действует в соответствии с лучшими стандартами НАТО», когда инфраструктура уничтожается ради достижения стратегических целей.
Ранее сообщалось, что атака украинских беспилотников на Краснодарский край привела к пожару на НПЗ. Тогда ВСУ нанесли удар по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Славянском районе Краснодарского края.
США призвали Украину прекратить атаки по российским энергообъектам, поскольку Вашингтон опасается роста мировых цен на нефть и ответных мер России.
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«Мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас», — сказала вице-премьер.
Ранее сообщалось, что атака украинских беспилотников на Краснодарский край привела к пожару на НПЗ. Тогда ВСУ нанесли удар по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Славянском районе Краснодарского края.
США призвали Украину прекратить атаки по российским энергообъектам, поскольку Вашингтон опасается роста мировых цен на нефть и ответных мер России.
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Мария Федоровцева