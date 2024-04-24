Кабмин Украины запретил выдавать паспорта военнообязанным за границей

Фото: iStock/Daria_Serdtseva
Кабинет Министров Украины запретил выдачу паспортов военнообязанным гражданам страны за границей.
Соответствующее постановление опубликовало издание «Страна».
Ранее сообщалось, что около 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в пункте в Варшаве. Им одобрили лишь разрешение на выезд за границу.
При этом чиновники аргументировали это сначала «техническими проблемами», а потом решением властей Украины. У польской полиции нет плана, что делать с украинцами, у которых истек срок действия паспортов.
Как сообщили в пограничной службе, украинцев без паспорта не будут депортировать, но в их отношении будут проводиться проверки.
Читайте также:
В Варшаве украинцы подрались в очереди за загранпаспортом
Экс-спикер Рады Разумков: украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации
Украинцы активно переписывают авто на жён, боясь санкций за уклонение от призыва
Ранее сообщалось, что около 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в пункте в Варшаве. Им одобрили лишь разрешение на выезд за границу.
При этом чиновники аргументировали это сначала «техническими проблемами», а потом решением властей Украины. У польской полиции нет плана, что делать с украинцами, у которых истек срок действия паспортов.
Как сообщили в пограничной службе, украинцев без паспорта не будут депортировать, но в их отношении будут проводиться проверки.
Читайте также:
В Варшаве украинцы подрались в очереди за загранпаспортом
Экс-спикер Рады Разумков: украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации
Украинцы активно переписывают авто на жён, боясь санкций за уклонение от призыва
Алёна Самарева