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Кабмин Украины запретил выдавать паспорта военнообязанным за границей

24 апреля 2024, 21:06
Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Кабинет Министров Украины запретил выдачу паспортов военнообязанным гражданам страны за границей.
Соответствующее постановление опубликовало издание «Страна».
Ранее сообщалось, что около 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в пункте в Варшаве. Им одобрили лишь разрешение на выезд за границу.

При этом чиновники аргументировали это сначала «техническими проблемами», а потом решением властей Украины. У польской полиции нет плана, что делать с украинцами, у которых истек срок действия паспортов.



Как сообщили в пограничной службе, украинцев без паспорта не будут депортировать, но в их отношении будут проводиться проверки.

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#украина
#паспорт
#европа
«Держат фигу в кармане»: Захарова раскрыла, что США скрывают под «формулой Зеленского»
Захарова: США «формулой Зеленского» хотят нарастить террористический потенциал
24 апреля 2024, 20:55

Фото: сайт МИД РФ

Пентагон подтвердил передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории».
Такое заявление было сделано на фоне попыток западных политиков и киевского режима втянуть мировое сообщество конференции по «формуле Зеленского», подчеркнула в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она призвала мировое сообщество не отзываться на подобные провокации и помнить, что американцы «держат в кармане фигу». Намерения США довольно просты: сначала Вашингтон под видом «мирных намерений» привлечёт мировое сообщество на пустую сходку, а затем нарастит террористический потенциал президента Украины Владимира Зеленского.

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#мария захарова
#мид рф
#сша
#украина
#владимир зеленский
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«Живут по своим законам»: В Госдуме обеспокоены будущим заполненного мигрантами Мариуполя
24 апреля 2024, 20:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме сообщили о жалобах жителей Мариуполя на мигрантов, пишет «Лента.ру».
С таким заявлением выступил глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

По его словам, жители Мариуполя жалуются на заполонивших город мигрантов, живущих по своим порядкам. Такая же ситуация наблюдается и в других населённых пунктах, которые перешли под контроль России.

Он подчеркнул, что в Мариуполе веками складывался национальный состав из представителей разных этносов, среди которых русские, греки, украинцы, армяне, евреи и итальянцы. Это придало региону уникальные черты.

Но буквально за несколько месяцев Мариуполь заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам. Лучшего подарка укронацистской пропаганде точно не придумать, добавил Миронов, отметив, что законность выделения жилья приехавшим в город мигрантам проверит Генпрокуратура.

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#россия
#украина
#мигранты
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Эрдоган объявил о полной остановке торговли Турции с Израилем
Эрдоган: Турция больше не ведёт торговлю с Израилем
24 апреля 2024, 20:30

Фото: iStock/ffikretow

Турция больше не ведёт торговлю с Израилем. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Глава Турции подчеркнул, что страна больше не может поддерживать торговые связи Израилем, который виновен в гибели более 40 тысяч человек и ранении свыше 75 тысяч мирных жителей в секторе Газа.

Ранее министерство торговли Турции ввело торговые санкции в отношении Израиля. Они вступили в силу 9 апреля. Согласно этому документу, была ограничена продукция по 1019 позициям в 54 товарных группах.

Эрдоган заявлял, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока Израиль не выполнит решения ООН и Международного суда ООН в секторе Газа.

Также, в зависимости от развития ситуации на фронте, Турция может ввести новые ограничения.

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#турция
#израиль
#торговля
#экономика
#конфликт
#реджеп тайип эрдоган
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Во Франции вновь призвали прекратить финансирование Украины
Филиппо призвал прекратить финансирование Украины
24 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/SimonLukas

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую помощь Украине после решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое заявление он сделал в соцсети Х.
Ранее глава ЕК опубликовала пост в соцсети, в котором анонсировала выделение Украине ещё 1,5 миллиардов евро.

Филиппо отметил, что такое решение означает, что Франция отдала из своего бюджета ещё 300 миллионов евро. Он подчеркнул, что это продолжается с января прошлого года.

Политик призвал оставить Франции её деньги, которые должны быть затрачены на обеспечение больниц, госслужб, зарплаты бунтующим фермерам и иные внутренние нужды страны.

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#франция
#украина
#евросоюз
#финансирование
#всу
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Лукашенко раскрыл, когда намерен «уйти на покой»
Лукашенко покинет свой пост, когда появится достойный преемник
24 апреля 2024, 19:41

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии сообщил, что он покинет свой пост, когда появится человек, который будет бесконечно предан государству.
Об этом он заявил на заседании Всебелорусского народного собрания. Лукашенко также готов «уйти на покой», когда его попросит об этом народ.

Его преемником должен стать человек, который никогда не предаст интересы государства и будет идти на баррикады, не боясь. Он не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью, подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского лидера, финиш его политической карьеры должен быть достойным. Также ему важно, чтобы власти страны «не угробили то, что создано».

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#александр лукашенко
#белоруссия
#президент
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Лукашенко назначен председателем Всебелорусского народного собрания
24 апреля 2024, 19:02

Фото: сайт Кремля

Президента Белоруссии Александра Лукашенко избрали председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко.
Отмечается, что Лукашенко был единственным кандидатом на этот пост. Его назначили главой делегаты собрания.

Пост заместителя председателя ВНС занял помощник президента, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель наук Республики Беларусь Александр Косинец.

Ранее глава государства подчеркнул, что в настоящее время Белоруссию удаётся уберечь от войны. По его словам, покинувшая страну оппозиция, пытается разжечь конфликт и «позвать» в республику иностранные войска.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#пост
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Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии
Генерал ВСУ обвинил США в лицемерии из-за призыва не бить по российским НПЗ
24 апреля 2024, 19:01

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший заместитель начальника генштаба Вооружённых Сил Украины Игорь Романенко обвинил США в лицемерии из-за призывов Вашингтона не наносить удары по энергоинфраструктуре РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки Киева на российские НПЗ несут угрозу для ситуации в мировой энергетике. Он призвал Киев прекратить подобные действия.

«Мы должны просто смотреть, как они (в Америке) ведут себя с таким лицемерием, с двойными стандартами, и приветствовать их предложения?», — заявил он.

По мнению Романенко, нежелание США предоставить Киеву некоторые ракеты и истребители усложняет для Украины возможность установления контроля над территориями, которые они потеряли.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. По словам американского лидера, данный закон сделает Америку и мир более безопасным, а также продолжит лидерство Штатов в мире. Байден отметил, что отправка помощи Киеву начнется в ближайшее время.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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#сша
#помощь
#киев
#байден
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«Долги на сто лет вперёд»: в Госдуме рассказали о плате Украины за «щедрость» США
Депутат Белик: Украина из-за помощи Запада увязла в долгах на сто лет вперёд
24 апреля 2024, 18:48

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина заплатит непомерную цену за военную помощь США, поскольку она фактически увязла в долгах на сто лет вперёд. Об этом сообщил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
Сегодня стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о выделении помощи Украине и другим союзникам. Вашингтон в ближайшие часы начнёт поставлять новые партии вооружения для ВСУ. В частности, будут отправлены снаряды для ПВО, артиллерия, бронетехника и ракетные системы.

Белик подчеркнул, что Запад никогда не помогает безвозмездно, поскольку в любом случае придерживаются собственных интересов. Поэтому теперь Украина погрязла в долгах. А поскольку у неё вряд ли в ближайшие годы будут деньги, расплачиваться придётся предприятиями, плодородными землями, полезными ископаемыми. Депутат даже предположил, что украинская земля может стать захоронением токсичных и радиоактивных отходов.

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#сша
#украина
#помощь
#финансирование
#госдума
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Байден подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине
Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США
24 апреля 2024, 18:19

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Об этом Байден сообщил в своем телеобращении.
Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

По словам американского лидера, данный закон сделает Америку и мир более безопасным, а также продолжит лидерство Штатов в мире. Байден отметил, что отправка помощи Киеву начнется в ближайшее время.

Уточняется, что Вашингтон отправит Украине боеприпасы для системы противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных систем, а также бронетехнику.

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