Кабмин утвердил правила оказания медпомощи иностранцам в России

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Правила оказания медпомощи иностранцам утвердило правительство России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий документ. Он опубликован на сайте правовой информации.
«Утвердить прилагаемые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации», — сказано в постановлении.
Документ вступит в силу с сентября текущего года и будет действовать до сентября 2031-ого. Согласно постановлению, медосвидетельствование иностранцев проводится в соответствии с российскими законами.
Уточняется, что иностранцы могут получить бесплатную медпомощь в экстренной форме при внезапных острых состояниях, заболеваниях, а также при обострении хронических болезней, которые представляют угрозу для их жизни.
Кроме того, упоминаются заболевания, несчастные случаи, травмы, отравления и прочие состояния, требующие срочного врачебного вмешательства. За исключением перечисленного медпомощь в плановой и неотложной форме положена иностранцам по договорам о предоставлении платных медуслуг, ДМС и ОМС.
Иностранцы, которые являются застрахованными лицами по закону «Об обязательном медицинском страховании», могут получать помощь по ОМС, если иное не предусмотрено соответствующими правилами.
Если по международному договору предусмотрен иной порядок получения медпомощи иностранцами, действуют правила этого договора.
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