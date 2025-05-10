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Кабмин утвердил правила оказания медпомощи иностранцам в России

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Правила оказания медпомощи иностранцам утвердило правительство России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий документ. Он опубликован на сайте правовой информации.
«Утвердить прилагаемые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации», — сказано в постановлении.

Документ вступит в силу с сентября текущего года и будет действовать до сентября 2031-ого. Согласно постановлению, медосвидетельствование иностранцев проводится в соответствии с российскими законами.

Уточняется, что иностранцы могут получить бесплатную медпомощь в экстренной форме при внезапных острых состояниях, заболеваниях, а также при обострении хронических болезней, которые представляют угрозу для их жизни.

Кроме того, упоминаются заболевания, несчастные случаи, травмы, отравления и прочие состояния, требующие срочного врачебного вмешательства. За исключением перечисленного медпомощь в плановой и неотложной форме положена иностранцам по договорам о предоставлении платных медуслуг, ДМС и ОМС.

Иностранцы, которые являются застрахованными лицами по закону «Об обязательном медицинском страховании», могут получать помощь по ОМС, если иное не предусмотрено соответствующими правилами.

Если по международному договору предусмотрен иной порядок получения медпомощи иностранцами, действуют правила этого договора.

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ВМФ ответил на публикации западных СМИ о перехвате российской подлодки
ВМФ назвал невозможным перехват российской подлодки
10 мая 2025, 18:51

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Подводные лодки российского военно-морского флота (ВМФ) «перехватить невозможно», они занимаются выполнением учебно-боевых задач в мировом океане. Так источник в Главном штабе ВМФ России прокомментировал РИА Новости «нелепые» сообщения в СМИ Великобритании о якобы «перехвате» российской подлодки в Ла-Манше. Речь идет о дизель-электрическом судне «Краснодар».
«Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом. Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», — сказано в материале агентства.
Собеседник журналистов добавил, что «Краснодар» по плану возвращался на базу, выполнив задачи в Средиземном море. В Главном штабе ВМФ резюмировали, что в произошедшем нет никакой сенсации.

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Россия и Вьетнам подписали документы о сотрудничестве в образовательной сфере
10 мая 2025, 18:09

Фото: istockphoto/a-poselenov

Ряд документов о сотрудничестве в образовательной сфере подписали Россия и Вьетнам. Как пишет РИА Новости, подписание состоялось по итогам переговоров главы государства Владимира Путина с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Лама в Кремле.
В частности, политики договорились проводить конкурсы совместных научно-исследовательских проектов стран. На церемонии присутствовал глава Минобрнауки Российской Федерации Валерий Фальков.

Ряд российских и вьетнамских вузов договорились взаимодействовать. Речь идет о взаимодействии МГИМО и Ханойского госуниверситета, а также о сотрудничестве РАНХиГС и политакадемии им. Хо Ши Мина во Вьетнаме. Мероприятие проходило в субботу, 10 мая.

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#мир
#россия
#вьетнам
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#новости
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Британский адмирал ушел в отставку из-за отношений с подчиненной
FT: адмирал британских ВМС Бен Ки ушел в отставку из-за романа с подчиненной
10 мая 2025, 16:12

Фото: istockphoto/STILLFX

Главнокомандующий британских военно-морских сил (ВМС) адмирал Бен Ки ушел в отставку из-за отношений с подчиненной. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times (FT).
По словам приближенных к ситуации людей, офицер говорил своим коллегам о желании оставить пост летом из-за внутренних процессов, протекающих в ведомстве и не устраивающих его. При этом подать «по личным соображениям» в отставку пришлось раньше, как считают коллеги Ки, из-за вскрывшихся отношений с коллегой.

«Первый морской лорд-адмирал сэр Бен Ки отошел от руководства военно-морскими силами. Обязанности адмирала временно будет исполнять второй морской лорд-вице-адмирал Мартин Коннелл, до тех пор пока не будет объявлена постоянная замена», — сказано в материале.
В настоящее время британские ВМС проводят собеседования с кандидатами на пост нового главнокомандующего.

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Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США
10 мая 2025, 15:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что власти Индии и Пакистана согласились на полное и немедленное прекращение огня после переговоров с Вашингтоном, проведенных в ночь на субботу, 10 мая.
Уточняется, что Соединенные Штаты выступали посредником при переговорах. Индия и Пакистан подтвердили прекращение огня и военных действий между двумя государствами.

По данным индийского внешнеполитического ведомства, прекращение огня между государствами вступило в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск).

Напомним, ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана.

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Россия закроет воздушное пространство над полигоном, запускающим ракеты «Орешник»
10 мая 2025, 11:51

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Россия временно закроет воздушное пространство над полигоном «Капустин Яр», откуда запускаются ракеты типа «Орешник». Об этом сообщают украинские СМИ.
Ограничения вступят в силу с 6:00 по всемирному времени 12 мая и будут действовать до 4:00 13 мая. Под временный запрет попадёт часть воздушного пространства над Волгоградской и Саратовской областями — от земли до неограниченной высоты.

Ракета «Орешник» относится к новому поколению российских баллистических гиперзвуковых вооружений. Она оснащается разделяющейся боеголовкой и может применяться как в ядерном, так и в обычном варианте. Дальность полёта достигает 5500 километров. Первый её боевой запуск состоялся 21 ноября 2024 года по цели в Днепре.

Президент России Владимир Путин тогда заявил, что применение «Орешника» стало ответом на решение стран Запада разрешить Украине наносить удары баллистическим оружием НАТО по территории России. Система ПВО бессильна против «Орешника», поскольку ракета поражает цели на скорости 2,5–3 км/сек.

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#запрет
#ракета
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#пво
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