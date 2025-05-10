ВМФ ответил на публикации западных СМИ о перехвате российской подлодки

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Подводные лодки российского военно-морского флота (ВМФ) «перехватить невозможно», они занимаются выполнением учебно-боевых задач в мировом океане. Так источник в Главном штабе ВМФ России прокомментировал РИА Новости «нелепые» сообщения в СМИ Великобритании о якобы «перехвате» российской подлодки в Ла-Манше. Речь идет о дизель-электрическом судне «Краснодар».
«Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом. Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», — сказано в материале агентства.Собеседник журналистов добавил, что «Краснодар» по плану возвращался на базу, выполнив задачи в Средиземном море. В Главном штабе ВМФ резюмировали, что в произошедшем нет никакой сенсации.
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Никита Кротов