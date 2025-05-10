Россия и Вьетнам сотрудничают в сфере образования

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Ряд документов о сотрудничестве в образовательной сфере подписали Россия и Вьетнам. Как пишет РИА Новости, подписание состоялось по итогам переговоров главы государства Владимира Путина с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Лама в Кремле.
В частности, политики договорились проводить конкурсы совместных научно-исследовательских проектов стран. На церемонии присутствовал глава Минобрнауки Российской Федерации Валерий Фальков.
Ряд российских и вьетнамских вузов договорились взаимодействовать. Речь идет о взаимодействии МГИМО и Ханойского госуниверситета, а также о сотрудничестве РАНХиГС и политакадемии им. Хо Ши Мина во Вьетнаме. Мероприятие проходило в субботу, 10 мая.
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Ряд российских и вьетнамских вузов договорились взаимодействовать. Речь идет о взаимодействии МГИМО и Ханойского госуниверситета, а также о сотрудничестве РАНХиГС и политакадемии им. Хо Ши Мина во Вьетнаме. Мероприятие проходило в субботу, 10 мая.
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Никита Кротов