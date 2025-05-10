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Россия и Вьетнам сотрудничают в сфере образования

Россия и Вьетнам подписали документы о сотрудничестве в образовательной сфере
Фото: istockphoto/a-poselenov

Фото: istockphoto/a-poselenov

Ряд документов о сотрудничестве в образовательной сфере подписали Россия и Вьетнам. Как пишет РИА Новости, подписание состоялось по итогам переговоров главы государства Владимира Путина с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Лама в Кремле.
В частности, политики договорились проводить конкурсы совместных научно-исследовательских проектов стран. На церемонии присутствовал глава Минобрнауки Российской Федерации Валерий Фальков.

Ряд российских и вьетнамских вузов договорились взаимодействовать. Речь идет о взаимодействии МГИМО и Ханойского госуниверситета, а также о сотрудничестве РАНХиГС и политакадемии им. Хо Ши Мина во Вьетнаме. Мероприятие проходило в субботу, 10 мая.

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#политика
Британский адмирал ушел в отставку из-за отношений с подчиненной
FT: адмирал британских ВМС Бен Ки ушел в отставку из-за романа с подчиненной
10 мая 2025, 16:12

Фото: istockphoto/STILLFX

Главнокомандующий британских военно-морских сил (ВМС) адмирал Бен Ки ушел в отставку из-за отношений с подчиненной. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times (FT).
По словам приближенных к ситуации людей, офицер говорил своим коллегам о желании оставить пост летом из-за внутренних процессов, протекающих в ведомстве и не устраивающих его. При этом подать «по личным соображениям» в отставку пришлось раньше, как считают коллеги Ки, из-за вскрывшихся отношений с коллегой.

«Первый морской лорд-адмирал сэр Бен Ки отошел от руководства военно-морскими силами. Обязанности адмирала временно будет исполнять второй морской лорд-вице-адмирал Мартин Коннелл, до тех пор пока не будет объявлена постоянная замена», — сказано в материале.
В настоящее время британские ВМС проводят собеседования с кандидатами на пост нового главнокомандующего.

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#мир
#великобритания
#политика
#новости
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Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США
10 мая 2025, 15:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что власти Индии и Пакистана согласились на полное и немедленное прекращение огня после переговоров с Вашингтоном, проведенных в ночь на субботу, 10 мая.
Уточняется, что Соединенные Штаты выступали посредником при переговорах. Индия и Пакистан подтвердили прекращение огня и военных действий между двумя государствами.

По данным индийского внешнеполитического ведомства, прекращение огня между государствами вступило в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск).

Напомним, ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана.

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#индия
#операции
#пакистан
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Россия закроет воздушное пространство над полигоном, запускающим ракеты «Орешник»
10 мая 2025, 11:51

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Россия временно закроет воздушное пространство над полигоном «Капустин Яр», откуда запускаются ракеты типа «Орешник». Об этом сообщают украинские СМИ.
Ограничения вступят в силу с 6:00 по всемирному времени 12 мая и будут действовать до 4:00 13 мая. Под временный запрет попадёт часть воздушного пространства над Волгоградской и Саратовской областями — от земли до неограниченной высоты.

Ракета «Орешник» относится к новому поколению российских баллистических гиперзвуковых вооружений. Она оснащается разделяющейся боеголовкой и может применяться как в ядерном, так и в обычном варианте. Дальность полёта достигает 5500 километров. Первый её боевой запуск состоялся 21 ноября 2024 года по цели в Днепре.

Президент России Владимир Путин тогда заявил, что применение «Орешника» стало ответом на решение стран Запада разрешить Украине наносить удары баллистическим оружием НАТО по территории России. Система ПВО бессильна против «Орешника», поскольку ракета поражает цели на скорости 2,5–3 км/сек.

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#запрет
#ракета
#ограничения
#пво
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В Тбилиси состоялась массовая антиправительственная акция протеста
10 мая 2025, 08:14

Фото: istockphoto / Anton Litvintsev

В Тбилиси прошла очередная акция протеста против действующих властей, сообщает РИА Новости. Тысячи участников вышли на улицы столицы, пройдя по центральным проспектам и завершив шествие на площади Европы.
Марш, приуроченный ко Дню Европы, стартовал из разных районов города. Безопасность обеспечивали полицейские патрули. Участники вновь озвучили требования о проведении внеочередных парламентских выборов и освобождении задержанных во время предыдущих акций.

Протестные настроения в Грузии не утихают с конца ноября 2024 года — с тех пор, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе переговоров по вступлению в Евросоюз на 2028 год. Это заявление вызвало общественное недовольство, которое усилилось после серии задержаний участников митингов.

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#безопасность
#грузия
#протесты
#акции
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Фицо: Словакия наложит вето на запрет поставок энергоресурсов из России
10 мая 2025, 07:55

Роберт Фицо и Владимир Путин (фото: www.kremlin.ru)

Словакия готова наложить вето на возможный запрет импорта российских энергоресурсов в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
«Если будет нужно, чтобы все 27 стран согласились, мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов. Если будет принято решение, что будут голосовать не единогласно, а большинством, тогда крупные государства примут свое решение», — отметил глава правительства Словакии.

Фицо также выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций. По его словам, рестрикции не достигают целей и в большей степени вредят самому Евросоюзу.

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