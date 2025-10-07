Литва снизит уровень охраны белорусской оппозиционерки Тихановской

07 октября 2025, 14:26

Светлана Тихановская (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Власти Литвы приняли решение снизить уровень охраны белорусской оппозиционерки и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщает LRT со ссылкой на слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса.