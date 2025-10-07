Литва снизит уровень охраны белорусской оппозиционерки Тихановской
Власти Литвы приняли решение снизить уровень охраны белорусской оппозиционерки и экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщает LRT со ссылкой на слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса.
Ранее за безопасность Тихановской отвечала Служба охраны руководства страны. Сейчас эта обязанность передается Бюро криминальной полиции, которое будет обеспечивать ей защиту не как государственному деятелю, а как лицу, которому может угрожать опасность. Ведомство специализируется на охране свидетелей и потерпевших.
По данным источников, охрана Тихановской обходилась Литве в примерно один миллион евро в год. В эту сумму входили круглосуточная охрана в Литве и за рубежом, автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах. При этом Тихановская сможет и дальше пользоваться VIP-терминалами, поскольку это право связано с её статусом гостя.
