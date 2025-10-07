Путин и Алиев обсудили по телефону взаимоотношения России и Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и поздравил его с днём рождения. Об этом сообщает пресс‑служба азербайджанского главы.
В ответ Путин поблагодарил за поздравления.
В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах российско‑азербайджанских отношений.
Ранее сообщалось о том, как Путин планирует отметить свой день рождения. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер проведет рабочие совещания.
