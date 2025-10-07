Достижения.рф

Путин и Алиев обсудили по телефону взаимоотношения России и Азербайджана

Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и поздравил его с днём рождения. Об этом сообщает пресс‑служба азербайджанского главы.



В ответ Путин поблагодарил за поздравления.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах российско‑азербайджанских отношений.

Ранее сообщалось о том, как Путин планирует отметить свой день рождения. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер проведет рабочие совещания.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0