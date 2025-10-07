Трамп назвал задержанную в Израиле экоактивистку Тунберг «злой и сумасшедшей проказницей»
Трамп назвал Тунберг проказницей и посоветовал ей обратиться к врачу
Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес шведской экоактивистки Греты Тунберг, назвав её «проказницей». Об этом он сообщил 6 октября в ходе общения с журналистами в Белом доме.
Американский лидер отметил, что Тунберг больше не занимается окружающей средой.
«Она проказница, у неё проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу», – сказал Трамп, комментируя тему депортации Тунберг из Израиля.Также он охарактеризовал активистку как «злую и сумасшедшую».
Ранее Министерство иностранных дел Израиля сообщило о депортации в Грецию и Словакию 171 участника флотилии «Сумуд» – в числе которых была и Грета Тунберг. В МИД подчеркнули, что все законные права активистов были соблюдены.
Флотилия «Сумуд», состоящая из более 40 судов различных стран, вышла из Туниса в середине сентября с целью прорвать блокаду сектора Газа и доставить гуманитарную помощь в анклав. Израильские власти неоднократно называли действия активистов провокацией и заявляли, что не допустят приближения судов к берегам Газы.
В итоге флотилию перехватили корабли ВМС Израиля, а более 400 активистов задержали и доставили на израильский берег.