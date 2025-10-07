Трамп назвал задержанную в Израиле экоактивистку Тунберг «злой и сумасшедшей проказницей»

07 октября 2025, 13:55

Трамп назвал Тунберг проказницей и посоветовал ей обратиться к врачу

Грета Тунберг (фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез)

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес шведской экоактивистки Греты Тунберг, назвав её «проказницей». Об этом он сообщил 6 октября в ходе общения с журналистами в Белом доме.





Американский лидер отметил, что Тунберг больше не занимается окружающей средой.





«Она проказница, у неё проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу», – сказал Трамп, комментируя тему депортации Тунберг из Израиля.