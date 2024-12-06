«Кадыров, извинись»: депутаты встали на защиту Бастрыкина после заявлений главы Чечни

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали главу Чечни Рамзана Кадырова извиниться перед главой СК РФ Александром Бастрыкиным за необоснованное обвинение.
«Меня возмущает то, что глава региона позволяет себе "указывать на место" председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину. Он защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его», — написал Кусмаков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что никому не позволит так обращаться с «богатырем Бастрыкиным».
В конце публикации депутат поставил хештег #Кадыровизвинись.
Депутат Сергей Климов отметил в Telegram-канале, что закон един для всех.
«Александр Иванович, мы с Вами до конца», — написал он.
Напомним, ранее Кадыров высказал недовольство работой Бастрыкина и Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».
После этого СК России опубликовал видео драк с участием несовершеннолетнего чеченца, обвиняемого в хулиганстве.
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