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«Кадыров, извинись»: депутаты встали на защиту Бастрыкина после заявлений главы Чечни

Депутаты Климов и Кусмаков заступились за Бастрыкина после претензий Кадырова
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали главу Чечни Рамзана Кадырова извиниться перед главой СК РФ Александром Бастрыкиным за необоснованное обвинение.
«Меня возмущает то, что глава региона позволяет себе "указывать на место" председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину. Он защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его», — написал Кусмаков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что никому не позволит так обращаться с «богатырем Бастрыкиным».



В конце публикации депутат поставил хештег #Кадыровизвинись.

Депутат Сергей Климов отметил в Telegram-канале, что закон един для всех.
«Александр Иванович, мы с Вами до конца», — написал он.

Напомним, ранее Кадыров высказал недовольство работой Бастрыкина и Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».

После этого СК России опубликовал видео драк с участием несовершеннолетнего чеченца, обвиняемого в хулиганстве.

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Глава МИД Норвегии призвал усилить поддержку Киеву после речи Лаврова
МИД Норвегии после слов Лаврова призвал помочь Киеву, чтобы достичь победы
06 декабря 2024, 12:23

Фото: iStock/artJazz

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал усилить поддержку Украины, чтобы та смогла выиграть военный конфликт. Такое заявление он сделал после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
Как пишет Российская газета, ссылаясь на слова Эйде, речь идёт не только о самой Украине, но и о принципах, которые «разделяют её европейские партнеры».

Заседание СМИД ОБСЕ прошло 5 декабря. СМИД является ключевым директивным органом организации, где обсуждаются вопросы безопасности и сотрудничества.

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#мид рф
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Глава минфина Абхазии заявил о нехватке денег после приостановки помощи из РФ
06 декабря 2024, 12:12

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Абхазии не хватает денег, чтобы платить зарплаты бюджетникам после остановки финансовой помощи из России. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Минфина республики Владимир Делба, его слова приводит Sputnik.
Делба пояснил, что все бюджетные деньги уходят на оплату поступающего из России электричества, а на зарплаты уже средств не остается. Отмечается, что деньги перестали платить даже силовикам.

Напомним, Россия с 1 сентября временно приостановила финансовую поддержку Абхазии после невыполнения страной своих обязательств.

Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что Российская Федерация с 1 сентября приостановила соцвыплаты бюджетникам Абхазии, и добавил, что невыполнение обязательств может повлечь за собой определенные санкции, которые уже начали осуществляться.

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#рф
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SC: «Легкомыслие» Запада погубит мир
SC: Западные страны своими действиями могут спровоцировать ядерный конфликт с РФ
06 декабря 2024, 11:46

Фото: iStock/vadimrysev

Безрассудные провокации западных стран, а также игнорирование ими изменённой ядерной доктрины России только приближают ядерную войну.
Как пишет издание Strategic Culture, Запад путает сдержанность президента России Владимира Путина в принятии серьёзных решений «с блефом, но результатом этого легкомыслия может стать истребляющая ядерная война, которая уже близка как никогда».

В издании отметили, что Запад продолжает провоцировать Москву, преследуя политические и пропагандистские цели. Также SC пишет, что западные лидеры отказываются воспринимать всерьёз изменения в российской ядерной доктрине и осознавать реальность рисков эскалации.

Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Основной принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны.

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#владимир путин
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#запад
#ядерное оружие
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Старовойт отметил проблемы Смирнова с коммуникацией с жителями Курской области
Старовойт связал отставку Смирнова с плохой коммуникацией с людьми
06 декабря 2024, 10:47

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов в последнее время недостаточно хорошо вел диалог с жителями региона и объяснял им, какие меры поддержки доступны. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Роман Старовойт, который ранее возглавлял регион.
Старовойт выразил мнение, что, поскольку ситуация непростая, в связи с этим могло быть принято решение о смене губернатора. Министр отметил, что уже пообщался с новым врио главы региона Александром Хинштейном и пообещал ему всестороннюю поддержку.

Старовойт заключил, что опыта парламентария хватит, чтобы организовать коммуникацию с жителями Курской области.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

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#министр
#путин
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Лавров обозначил, чьим уделом является решение конфликта на Украине
Лавров: решение украинского вопроса не является уделом лишь РФ и США
06 декабря 2024, 10:38

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия не считает, что решение конфликта на Украине является уделом только Москвы и Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Европейцы перешептываются друг с другом, мол, не Владимиру Зеленскому диктовать условия переговоров, это удел США и России», — сказал Лавров.

По его словам, нет необходимости представлять «наши контакты» так, будто два государства принимают решения за всех, так как это не «в нашем стиле». Он подчеркнул, что Россия предпочитает действовать по принципу БРИКС и ШОС, где реализуется суверенное равенство государств, отметив, что в США подобную политику уважать не привыкли.

Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил широкий круг вопросов, включая конфликты на Украине, ядерные угрозы, отношение к санкциям и позицию Запада. Его комментарии дают понять, как Москва воспринимает текущую международную обстановку и свою роль в ней.

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«Вели себя как дети. Невероятно»: представители ЕС бегают от Лаврова на мероприятиях

Стала известна реакция Запада на интервью Лаврова Такеру Карлсону

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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«Вели себя как дети. Невероятно»: представители ЕС бегают от Лаврова на мероприятиях
Лавров рассказал, как представители ЕС убегают от него на мероприятиях
06 декабря 2024, 10:29

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону, что европейские представители убегают, когда встречают его на совместных мероприятиях.
«Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня», — сказал Лавров.

Он уточнил, что такое поведение европейских представителей было во время последнего саммита G20.

«Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», — отметил глава МИД РФ.

Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону обсудил широкий круг вопросов, включая конфликты на Украине, ядерные угрозы, отношение к санкциям и позицию Запада. Его комментарии дают понять, как Москва воспринимает текущую международную обстановку и свою роль в ней.

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На Западе ответили Блинкену на выпад в адрес Лаврова
Уилкерсон напомнил Блинкену о контактах с РФ после критики в адрес Лаврова
06 декабря 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Госсекретарю США Энтони Блинкену ответил на выпад в сторону главы МИД РФ Сергея Лаврова американский полковник Лоуренс Уилкерскон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
Эксперт напомнил западному дипломату о контактах с РФ. Блинкен обвинил российскую сторону в одностороннем подходе к концепции о неделимой безопасности. По его словам, Москва никогда не могла быть в безопасности с ее якобы «имперскими амбициями».

«Блинкен несет ответственность. Это бессовестно, что госсекретарь мог установить такой режим», — сказал Уилккерсон.
Он подчеркнул отсутствие диалога с российскими послами и, в частности, с экс-послом РФ в Америке.

Лавров отмечал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что не виделся с Блинкеном с 2021 года, когда в Риме проходил саммит G20.

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Хинштейн возглавил Курскую область: какие задачи поставил Путин и что изменится в регионе
06 декабря 2024, 10:15

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Что известно о новом главе региона и какие задачи перед ним поставил президент расскажет «Радио 1».

Депутат Александр Хинтшейн: биография, карьера


Александр Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. В 2001 году он завершил обучение на факультете журналистики МГУ, после чего получил образование в Московском университете МВД России по специальности «правоведение». Еще до поступления в вуз, в 1991 году, Александр Хинштейн начал свою карьеру в качестве внештатного сотрудника в «Московском комсомольце», где работал в рубрике «Происшествия».

Спустя год он стал штатным корреспондентом этого издания, где освещал новости и занимался политической аналитикой. В дополнение к работе в «МК» Хинштейн также был автором и ведущим еженедельной информационно-публицистической программы «Секретные материалы» на канале ТВЦ. Он приобрел известность благодаря своим журналистским расследованиям коррупции. В эфире программы «Соловьев Live» сам Хинштейн признавался, что во время своей журналистской карьеры сотрудничал со спецслужбами.

В 1999 году Александр Хинштейн участвовал в выборах в Государственную Думу РФ, где занял второе место по результатам голосования. В 2003 году он выдвинул свою кандидатуру как самовыдвиженец с поддержкой партии «Единая Россия» и стал депутатом IV созыва Госдумы. В парламенте Хинштейн присоединился к своей поддерживающей партии, а в 2004-2005 годах занимал должность члена комитета по безопасности, после чего с апреля 2005 года стал заместителем председателя комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

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По завершении своего первого срока Хинштейн снова был избран по партийным спискам и вошел в комитет по промышленности. В 2009 году он был включен в кадровый резерв управленческих кадров под патронажем президента России. В 2011 году Хинштейн вновь стал депутатом Госдумы и занял пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. Через четыре года он начал работать советником директора Росгвардии, где отвечал за нормативно-правовое регулирование, а также за информационную, идеологическую и пропагандистскую деятельность. После двух лет на этом посту он снова решил баллотироваться в депутаты.

В 2019 году Хинштейн вернулся на должность заместителя председателя комитета Госдумы по противодействию коррупции, а через год начал заниматься вопросами информационной политики, информационных технологий и связей. Также Хинштейн занимал должность советника по СМИ у секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» и был заместителем секретаря этого совета. Он является членом комиссии Генсовета партии, которая занимается вопросами защиты материнства, детства и поддержки семьи. Кроме того, Хинштейн занимает пост секретаря Союза журналистов России и входит в президиум Ассоциации юристов РФ.

За свои достижения он был награжден несколькими орденами и медалями, включая орден Александра Невского, орден Почета, награды «За заслуги перед Отечеством» различных степеней, медаль Святого благоверного князя Даниила Московского и премии «Золотое перо России». Александр Хинштейн ранее занимал пост председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он был избран в парламент от одномандатного округа в Самарской области.


Александр Хинштейн и Владимир Путин (Фото: РИА Новости)

Назначение врио губернатора Курской области


5 декабря президент России Владимир Путин своим указом назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.

В разговоре с главой государства новый руководитель региона подчеркнул необходимость сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть страны. Александр Хинштейн уже прокомментировал свое назначение и выразил благодарность президенту России. Он пообещал приложить все усилия для оправдания оказанного доверия и надеется успешно справиться с поставленными задачами.

«Я вам безмерно благодарен и признателен, поэтому со своей стороны буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи», — обратился новый глава региона к президенту.

По информации Избиркома региона, выборы губернатора Курской области могут состояться 14 сентября 2025 года в рамках единого дня голосования.

Экс-губернатор Курской области Смирнов сообщил о назначении на новую должность
Экс-губернатор Курской области Смирнов сообщил о назначении на новую должность


Какие поручения дал Путин Хинштейну


Владимир Путин обозначил задачи, стоящие перед Хинштейном в качестве главы Курской области. Президент России отметил, что в приграничном регионе необходимо «востребованное кризисное управление». С освобождением территории от противника потребуется значительная работа по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства и экономики региона в целом.

Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей Хинштейна на посту губернатора станет организация помощи людям, которые, безусловно, нуждаются в ней как сейчас, так и в ближайшем будущем.


Володин прокомментировал назначение Хинштейна


Спикер Госдумы Вячеслав Володин также высказал свое мнение о назначении Хинштейна, отметив его способность решать проблемы, которые волнуют местных жителей. Володин подчеркнул, что Хинштейн умеет слушать население и защищать его интересы. Он выразил уверенность в том, что у нового губернатора все получится, добавив, что Госдума окажет поддержку в социально-экономическом развитии региона и помощи людям.

Володин также напомнил, что Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов Госдумы — комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, и подчеркнул его опыт работы в регионах, где он успешно избирался по одномандатным округам в Самарской и Нижегородской областях.


Старовойт объяснил отставку курского губернатора проблемами в коммуникациях


Министр транспорта и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт выделил оформление жилищных сертификатов как наиболее актуальную проблему региона. Теперь эту задачу предстоит решить новому главе области Александру Хинштейну. Старовойт также отметил, что власти Курской области в последнее время испытывали трудности в общении с населением и в реализации мер поддержки для тех, кто пострадал от украинского вторжения.


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Экс-губернатор Курской области Смирнов сообщил о назначении на новую должность
06 декабря 2024, 10:00

Алексей Смирнов (Фото: TG-канал А. Смирнова)

Бывший губернатор Курской области сообщил в своем Telegram-канале, что его назначили на новую должность.
«По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

На какую именно должность его назначили, экс-губернатор не уточнил.

Он также поблагодарил курян за поддержку и пообещал на новом месте приложить все усилия, чтобы содействовать быстрому восстановлению Курской области и дальнейшему развитию региона.

«Курская земля и её жители всегда будут в моём сердце. Желаю всем здоровья, мужества и единства. Мы обязательно победим!» — заключил Смирнов.
Теперь возглавлять Курскую область будет депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Назначение произошло после того, как Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Он покинул пост спустя несколько месяцев после своего избрания.

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