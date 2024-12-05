Песков не смог прокомментировать заявления Кадырова о Бастрыкине и Колокольцеве

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о работе главы СК РФ Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
«Я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если (СК и МВД — ред.) посчитают необходимым давать оценки, они дадут оценку. Ну здесь я не хотел бы ничего комментировать», — сказал Песков.
Напомним, накануне Кадыров высказал недовольство работой главы СК РФ Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».
«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.
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