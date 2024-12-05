«Не на своих местах»: Кадыров обвинил Бастрыкина и Колокольцева в плохой работе, связь с делом 14-летнего чеченского подростка

Рамзан Кадыров (kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал глав МВД и Следственного комитета РФ из-за дела чеченского подростка Мурдиева. По мнению главы республики, Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Кто такой Муслим Мурдиев и какое отношение к нему имеет Кадыров расскажет «Радио 1».
Муслим Мурдиев: кто он и что известно о деле
14-летний Муслим (Роман) Мурдиев стал фигурантом уголовного дела, которое расследует ГСУ СК России по Москве. Ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам, связанным с серьёзными нарушениями общественного порядка и насилием. На данный момент он находится под домашним арестом уже семь месяцев.
Возбуждение уголовного дела произошло после драки, в которой, по словам Мурдиева, он заступился за другого мальчика. Обвинения основываются на видеозаписи, сделанной с мобильного телефона.
Реакция Кадырова на дело Мурдиева
Рамзан Кадыров выразил своё недовольство действиями руководителей МВД и Следственного комитета России — Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. Он считает, что они не справляются с возложенными на них обязанностями. Глава Чечни отметил, что дело Муслима Мурдиева требует более внимательного и чуткого подхода, указывая на возможные нарушения прав подростка.
«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.
Что касается деталей дела, защита Мурдиева настаивает на его полной невиновности. По их словам, он лишь пытался защитить своего 12-летнего знакомого от агрессивного поведения другого участника конфликта, который вел себя провокационно. Адвокаты утверждают, что видео, представленное в качестве доказательства, было неправильно интерпретировано обвинением.
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Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев высказал мнение, что действия Муслима не должны рассматриваться как умышленное нарушение общественного порядка и выразил уверенность в его невиновности.
В настоящее время на скамье подсудимых находятся не только Мурдиев, но и еще четверо фигурантов драки. Судебное разбирательство назначено на 18 декабря.
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