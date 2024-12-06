СК ответил на критику Кадырова в адрес Бастрыкина

Видео: СКР
В Следственном Комитете России ответили на критику деятельности главы ведомства Александра Бастрыкина и опубликовали видео драк с участием 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева, обвиняемого в хулиганстве.
«Касаемо уголовного дела о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года, необходимо отметить, что правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Она отметила, что при расследовании дела установлено следствие установило пятерых подростков, которые выбирали случайных прохожих, конфликтовали с ними, а после жестоко избивали.
По словам Петренко, только в сентябре 2023 года хулиганы напали на восемь человек, из которых семь были несовершеннолетними.
СКР квалифицировало действие чеченских подростков хулиганством, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Решение о их виновности будет принимать суд.
Ранее Кадыров высказал недовольство работой Бастрыкина и Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».
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Элина Позднякова