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СК ответил на критику Кадырова в адрес Бастрыкина

СКР опубликовал видео драк Мурдиева после критики Бастрыкина Кадыровым

Видео: СКР

В Следственном Комитете России ответили на критику деятельности главы ведомства Александра Бастрыкина и опубликовали видео драк с участием 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева, обвиняемого в хулиганстве.
«Касаемо уголовного дела о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года, необходимо отметить, что правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она отметила, что при расследовании дела установлено следствие установило пятерых подростков, которые выбирали случайных прохожих, конфликтовали с ними, а после жестоко избивали.



По словам Петренко, только в сентябре 2023 года хулиганы напали на восемь человек, из которых семь были несовершеннолетними.
СКР квалифицировало действие чеченских подростков хулиганством, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Решение о их виновности будет принимать суд.

Ранее Кадыров высказал недовольство работой Бастрыкина и Колокольцева. Поводом для заявления стало уголовное дело против 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в нескольких эпизодах преступлений, связанных с дракой в московском парке «Ходынское поле».

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#суд
#скр
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Пенсионер пережил атаку крокодила, выдавив ему глаза
В Индии пенсионер выдавил глаза крокодилу, который хотел утащить его под воду
06 декабря 2024, 05:46

Фото: iStock/Carl Jani

В индийском штате Одиша 62-летний Тушар Мандал едва избежал гибели после нападения крокодила у реки Рамачанди, пишет Times of India.
Мужчина совершал утреннее омовение, когда хищник схватил его за руку и попытался утащить под воду. Проявив быструю реакцию, Мандал надавил рептилии на глаза, что заставило её ослабить хватку. Благодаря своей находчивости он сумел отбиться и добраться до берега.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Этот случай стал уже вторым нападением крокодила в этом районе за месяц. В ноябре житель другой деревни также пережил атаку, сумев спастись. За последние 50 лет популяция крокодилов в регионе увеличилась почти в 20 раз, достигнув 1811 особей.

Нападения участились: за последние 14 месяцев от рептилий погибли 10 человек.

Власти усилили меры безопасности, заблокировав более 130 спусков к воде вокруг национального парка. Однако местные жители продолжают сталкиваться с угрозой, посещая реки.

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#глаза
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Россиянку арестовали в США за попытку незаконного перелета в Париж
США осудят россиянку, незаконно прилетевшую в Париж из Нью-Йорка
06 декабря 2024, 04:54

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana

В Соединенных Штатах предъявлены обвинения гражданке России Светлане Дали за незаконное проникновение на борт самолета авиакомпании Delta Air Lines, передает телеканал ABC News.
Инцидент произошел во время рейса из Нью-Йорка в Париж, который женщина совершила без билета, умышленно избегая сотрудников безопасности и авиакомпании.

Суд постановил задержать россиянку до 6 декабря, чтобы она могла обратиться за залогом. По данным ABC News, действия Светланы Дали квалифицированы как преднамеренное проникновение на самолет без разрешения, поскольку во время допроса она призналась в своей вине.

Ранее «Радио 1» сообщало детали убийства гендиректора UnitedHealthcare в Соединенных Штатах Америки.

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В Тюменской области в ДТП погибло два человека, трое пострадали

В Москве электробус столкнулся с Bentley
#суд
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#инцидент
#париж
#авиакомпании
#сша
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В Тюменской области в ДТП погибло два человека, трое пострадали
06 декабря 2024, 04:14

Фото: istockphoto/conejota

На 284-м километре трассы Тюмень - Омск в Ишимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Opel, Renault и грузовика Sitrak. Для двоих людей инцидент стал смертельным, трое пострадали.
В результате аварии погиб 66-летний пассажир Renault, а водитель Opel, получивший тяжелые травмы, скончался в больнице, передает ТАСС.

Еще три человека получили травмы: два пассажира Opel и водитель Renault. По предварительной информации, причиной аварии стало выезд автомобиля Opel на встречную полосу.

Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве столкнулись автобус и легковушка. В результате столкновения пять человек пострадали.

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#омск
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В Москве электробус столкнулся с Bentley
На Нахимовском проспекте в Москве столкнулись электробус и Bentley
06 декабря 2024, 02:48

Фото: iStock/Chalabala

На Нахимовском проспекте в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электробуса и автомобиля марки Bentley.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, авария произошла в районе дома № 40.

«По предварительной информации, на Нахимовском проспекте в районе дома № 40 столкнулись электробус и автомобиль Bentley», — сказал собеседник агентства.
На данный момент врачи скорой помощи осматривают водителя Bentley. О причинах столкновения и возможных дополнительных пострадавших информация уточняется.

Ранее «Радио 1» писало о том, что поздним вечером 5 декабря крупное ДТП парализовало МКАД в Москве. Также стали известны детали убийства гендиректора UnitedHealthcare в Соединенных Штатах Америки.

Сообщалось, что житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста.

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Надписи на гильзах и ДНК: детали убийства гендиректора UnitedHealthcare
ABC News: гильзы со словами нашли на месте убийства главы UnitedHealthcare
06 декабря 2024, 01:23

Фото: iStock/A_N

В Нью-Йорке расследуется убийство главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, который был застрелен утром в среду на Манхэттене по пути на конференцию. На месте преступления полицейские обнаружили гильзы с тремя словами, передает канал ABC News.
Полиция считает атаку целенаправленной и спланированной. Нападавший поджидал Томпсона, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся с места происшествия на велосипеде.

По мнению следователей, убийство совершил человек без профессиональной подготовки.

На месте стрельбы были обнаружены гильзы с надписями «отвергай» (deny), «охраняй» (defend) и «низвергай» (depose). Также полиция нашла телефон, предположительно принадлежащий подозреваемому, бутылку воды и обертку от конфеты, которые могут предоставить важные улики, такие как отпечатки пальцев или ДНК.

По данным ABC News, к расследованию подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР).

Ранее «Радио 1» сообщало, что подполье доложило об ударе сил РФ в направлении аэродрома в Киевской области.

Также известно, что житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста.

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#полиция
#убийство
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#человек
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#происшествия
#сша
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Житель Калининграда получил 20 лет строгого режима за сожжение таксиста
В Калининграде мужчина получил 20 лет за убийство и сожжение водителя такси
06 декабря 2024, 00:43

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

54-летний мужчина из Калининграда осужден на 20 лет колонии строгого режима за убийство водителя такси и сожжение автомобиля с телом.
Приговор был вынесен Калининградским областным судом 5 декабря 2024 года на основании единогласного вердикта коллегии присяжных заседателей, которые признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Преступление произошло ночью 21 сентября 2017 года.

Осужденный, ранее судимый, задушил таксиста, не желая оплачивать поездку. Затем он попытался скрыть следы, обливая автомобиль с телом горючей жидкостью и поджигая его, пишет Telegram-канал Калининградского областного суда.

Суд также постановил взыскать с осужденного 2 миллиона рублей в пользу вдовы погибшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вызволили младенца из заблокированной машины.

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В Дзержинске произошел крупный пожар на складе макулатуры

Росгвардия изъяла 57 килограммов мефедрона у жителя Ижевска

АГН «Москва»: крупное ДТП парализовало МКАД в Москве
#суд
#приговор
#преступление
#автомобиль
#компенсации
#telegram
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В Дзержинске произошел крупный пожар на складе макулатуры
05 декабря 2024, 23:31

Фото: iStock/grafoto

В городе Дзержинск на складе с макулатурой и погрузочной техникой произошел пожар. По данным МЧС России, которые передает ТАСС, огонь охватил площадь 1,1 тыс. квадратных метров.
Сообщается, что склад представляет собой каркасно-металлический ангар, внутри которого находились сгораемые материалы. Сотрудники МЧС работают на месте для ликвидации возгорания и выяснения причин происшествия.

Информация о возможных пострадавших не уточняется.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Шадринске Курганской области при пожаре погиб ребенок, еще двое попали в реанимацию.

Утром 5 декабря пожар произошёл на шестнадцатом этаже высотного дома в подмосковном Одинцове, из огня сумели спасти трёх подростков.

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#происшествия
#сотрудники
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АГН «Москва»: крупное ДТП парализовало МКАД в Москве
05 декабря 2024, 21:59

Фото: istockphoto/Nataliya Rodina

Пять машин столкнулись в массовом ДТП на МКАД в столице, передает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источники.
«На внешней стороне 108 км МКАД произошла авария, столкнулись пять автомобилей», — говорится в сообщении.
Предварительно известно о пятерых пострадавших. Согласно сервису «Яндекс.Карты», в районе ЧП наблюдается огромная пробка.

Перед этим сообщалось, что в Москве на Боровском шоссе в результате столкновения автобуса и легковушки пострадали пять человек. Уточнялось, что пострадавшим оказали необходимую помощь.

Кроме того, серьезное ДТП произошло в новосибирском регионе, где участвовали два автомобиля и трамвай.

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#аварии
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Росгвардия изъяла 57 килограммов мефедрона у жителя Ижевска
05 декабря 2024, 21:14

Фото: istockphoto/blinow61

У жителя Ижевска изъяли 57 килограммов мефедрона сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики уточнили, что мужчина организовал целую нарколабораторию в собственном дворе.
Также им был оборудован тайник в лесном массиве. Там росгвардейцы обнаружили множество свертков с запрещенным синтетическим веществом. Начато уголовное производство.

Похожий случай произошел в конце ноября, когда полиция совместно с Росгвардией задержали на даче под Дмитровом 34-летнего жителя Королева. В лаборатории обнаружили вещество и отдали экспертам. Выяснилось, что речь идет о мефедроне, общим весом свыше четырех килограммов. По словам задержанного, он собирался сбывать наркотики при помощи закладок.

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