Кадыров наградил Матвиенко высшей наградой в ЧР

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Орден Кадырова получила глава Совфеда Валентина Матвиенко в рамках Всероссийского женского форума в Грозном, передает ТАСС.
«За неоценимый вклад в развитие законодательной базы страны и активное участие в формировании ключевых инициатив, способствующих укреплению единства и стабильности в обществе, а также за особые достижения в области социальной политики, экономики и культурного взаимодействия по развитию Чеченской Республики», — говорится в сообщении.Всероссийский женский форум проходит в Чечне в период с 11 по 13 сентября в республиканской столице. Задача мероприятия состоит в привлечении внимания госорганов и общественников к расширению участия женщин в экономической и других сферах общественной жизни. Участники форума обсуждают, как сохранить семейные и духовно-нравственные ценности.
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