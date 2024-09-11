В МИД РФ знают, кто стоит за атаками ВСУ по территории России

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За всеми украинскими атаками на территорию России стоят США и Великобритания и все сообщество НАТО. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга для СМИ.
«Ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и все это натовское - хочу сказать слово, к сожалению не могу - скажу "сообщество"», — заявила Захарова.
Она привела в пример атаку ВСУ на Раменское. По словам Захаровой, за подобными действиями киевского режима стоит Вашингтон и Лондон.
Напомним, накануне Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины. При этом в Раменском от ударов украинских дронов повреждено несколько домов. Одна женщина погибла, 10 человек ранены.
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Элина Позднякова