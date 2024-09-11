Политолог Фельдман сравнил Трампа и Харрис с детьми

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Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что на дебатах кандидаты в президенты Дональд Трамп и Камала Харрис выглядели малыми детьми, не поделившими игрушку в песочнице.
«Кандидаты говорили лозунгами, демонстрируя полное отсутствие оригинальных идей и поверхностное восприятие реальности. Они не имеют четкого плана по выводу США из кризиса. В этой словесной дуэли обе стороны следует признать проигравшими. На фоне действующих лидеров КНР и РФ кандидаты в президенты США смотрятся как дети, которые не могут поделить игрушку в песочнице», — пояснил в беседе с «Известиями» Фельдман.
Свою точку зрения о минувших дебатах Трампа и Харрис высказал и философ, общественный деятель, директор Института «Царьград» Александр Дугин.
«В отношении США, я думаю, нам надо следовать формуле: «Чем хуже, тем лучше». Чем более нелепой и неадекватной ситуация там будет, тем лучше для нас. Потому что главный наш принцип — Россия прежде всего», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Дугин.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что по итогам дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые состоялись вчера, 10 сентября, уверенной победы никто не одержал.
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Мелисса Тимофеева