Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 28 граждан Канады
Россия закрыла въезд на свою территорию для 28 граждан Канады на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ, подчеркнув, что решение стало ответом на ранее введённые Оттавой антироссийские ограничения.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что под санкции попали лица, деятельность которых связана со структурами и организациями пробандеровского толка. По оценке МИД, они занимаются продвижением «преступной неонацистской идеологии», которую, как утверждается, сегодня проповедует киевский режим.
В министерстве также отметили, что указанные граждане Канады игнорируют исторические факты и правду о событиях Великой Отечественной войны, стремясь укрепить связь Канады с наиболее радикальными националистическими силами на Украине. В качестве одного из подтверждений этой тенденции МИД РФ указал на назначение бывшего главы канадского МИД Христи Фриланд — внучки Михайло Хомяка, сотрудничавшего с нацистами, — внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономического развития.
