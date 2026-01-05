Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 28 граждан Канады

05 января 2026, 22:44

МИД РФ обвинил канадцев в продвижении неонацистской идеологии

Фото: Istock / rarrarorro

Россия закрыла въезд на свою территорию для 28 граждан Канады на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ, подчеркнув, что решение стало ответом на ранее введённые Оттавой антироссийские ограничения.