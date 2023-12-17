Кадыров назвал решение ЕР поддержать Путина на выборах единственно верным

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение партии «Единая Россия» единогласно поддержать кандидатуру главы РФ Владимира Путина на пост президента «единственно верным». Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
По словам Кадырова, России и ее гражданам необходим «сильный, мудрый и дальновидный лидер, который сумеет дать отпор недругам, защитить суверенитет государства, а также сохранить устоявшиеся традиционные и культурные ценности». Он отметил, что нет большей чести и счастья, чем трудиться на благо РФ в команде Путина.
Ранее председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии заявил, что «Единая Россия» сделает все, чтобы Владимир Путин победил на выборах президента.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Ранее председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии заявил, что «Единая Россия» сделает все, чтобы Владимир Путин победил на выборах президента.
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Екатерина Коршунова