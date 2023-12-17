Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде «Единой России»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». По предварительной информации, участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента, а также проведут ротацию руководящих органов.
Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.
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Екатерина Коршунова