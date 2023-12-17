Медведев: «Единая Россия» сделает все, чтобы Путин победил на выборах президента

Фото: сайт Кремля
Председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии заявил, что «Единая Россия» сделает все, чтобы Владимир Путин победил на выборах президента.
Медведев также отметил, что главное событие в политической жизни страны — это выборы президента, лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть государство процветающим, сильным и независимым. По его словам, именно такой на долгие годы должна быть наша с вами Россия.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». На нем участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
Читайте также:
Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде «Единой России»
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ
В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». На нем участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента.
Читайте также:
Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде «Единой России»
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ
В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным
Екатерина Коршунова