Медведев: «Единая Россия» сделает все, чтобы Путин победил на выборах президента

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух государств не было, однако с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. Об этом Путин сообщил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.