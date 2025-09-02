Кадыров назвал Трампа чеченцем и выложил подтверждающее видео

02 сентября 2025, 12:47

Дональд Трамп (Скриншот видео/t.me/RKadyrov_95)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американского президента Дональда Трампа чеченцем и выложил видео, где он в национальном костюме стоит на фоне Белого дома. Публикация была сделана главой республики в личном telegram-канале.





На опубликованном видео Дональд Трамп одет в национальный костюм и говорит на чеченском языке на фоне Белого дома. Данная запись была создана нейросетями.





«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни», — подписал видео Кадыров.