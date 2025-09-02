Кадыров назвал Трампа чеченцем и выложил подтверждающее видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американского президента Дональда Трампа чеченцем и выложил видео, где он в национальном костюме стоит на фоне Белого дома. Публикация была сделана главой республики в личном telegram-канале.
На опубликованном видео Дональд Трамп одет в национальный костюм и говорит на чеченском языке на фоне Белого дома. Данная запись была создана нейросетями.
«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни», — подписал видео Кадыров.