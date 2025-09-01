СБУ заочно предъявила обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом говорится в официальном telegram-канале ведомства.
При этом еще в ноябре 2022 года СБУ объявила Кадырова в розыск. Его обвиняют в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий. За это главе Чечни грозит от 10 до 15 лет колонии.
Сам Кадыров говорил, что несколько раз бывал на Украине и не заметил, чтобы кто-то пытался его поймать.
СБУ регулярно предъявляет обвинение и объявляет в розыск представителей российской политики, культуры и шоу-бизнеса. Как правило, ни к каким последствиям это не приводит.
