Трамп во вторник выступит с заявлением на необъявленную тему
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в этот вторник в 21:00 по московскому времени сделает заявление из Овального кабинета Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.
Тема предстоящего выступления пока остается загадкой, согласно официальному расписанию. Это событие, безусловно, привлечет внимание как внутри страны, так и за ее пределами. К освещению заявления будет допущен пул журналистов Белого дома.
«В два часа дня (21.00 мск — ред.) президент делает заявление», — указано в графике Трампа.
Овальный кабинет (на английском — Oval Office) — это рабочая комната президента США, расположенная в Западном крыле Белого дома в составе его Исполнительного офиса. Кабинет имеет три больших окна, выходящих на юг, и четыре двери. Восточная дверь ведет в Розовый сад, западная — в небольшой частный кабинет и столовую, северо-западная — в коридор западного крыла, а северо-восточная — в кабинет секретаря президента. Рабочий стол президента находится перед южными окнами, а с северной стороны расположен камин. Диаметр кабинета составляет 10,9 метра в большом направлении и 8,8 метра в малом, высота потолка достигает 5,6 метра.