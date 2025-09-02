Трамп во вторник выступит с заявлением на необъявленную тему

02 сентября 2025, 06:59

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в этот вторник в 21:00 по московскому времени сделает заявление из Овального кабинета Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.





Тема предстоящего выступления пока остается загадкой, согласно официальному расписанию. Это событие, безусловно, привлечет внимание как внутри страны, так и за ее пределами. К освещению заявления будет допущен пул журналистов Белого дома.





«В два часа дня (21.00 мск — ред.) президент делает заявление», — указано в графике Трампа.