Сын главы Чечни получил награду

25 августа 2025, 14:58

Сын главы Чечни Адам Кадыров получил медаль «Защитник Чеченской Республики».

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

17‑летний Адам Кадыров, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики и сын главы региона Рамзана Кадырова, получил очередную награду — медаль «Защитник Чеченской Республики». Об этом сообщил глава республики в своём Telegram‑канале; награду вручил министр внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов.