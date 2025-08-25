Сын главы Чечни получил награду
17‑летний Адам Кадыров, секретарь Совета безопасности Чеченской Республики и сын главы региона Рамзана Кадырова, получил очередную награду — медаль «Защитник Чеченской Республики». Об этом сообщил глава республики в своём Telegram‑канале; награду вручил министр внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов.
В биографии Адама уже значится ряд орденов и медалей, в том числе орден «Трудовая доблесть России», звание «Герой Чечни», орден «За служение религии Ислам» и другие. Кадырову-младшему также передали на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, выданный тому в XIX веке имамом Шамилем.
В августе молодому Кадырову поручили кураторство по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы от Чечни.
Ранее, в мае, за период в 10 дней он дважды был награждён медалью ОМОНа — в том числе медалью подразделения «Ахмат‑Крепость» за помощь в выполнении боевых задач и «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии».
