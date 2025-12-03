Медведев стал юристом года
Зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева удостоили высшей юридической премии «Юрист года» в номинации «За особый вклад в развитие государства и права».
Эта награда признает достижения высококвалифицированных юристов в служении государству и обществу. Премия проводится в нескольких номинациях, включая «За вклад в юридическую науку», «Правозащитная деятельность», «Правовое просвещение», «Развитие законодательства» и «Юридическое образование и воспитание».
В этом году также добавили номинацию, по которой российский политик получил признание.
Премию учредили указом президента в октябре 2008 года. Она присуждается ежегодно 3 декабря, в День юриста, который отмечается как профессиональный праздник.
