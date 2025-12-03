МИД Италии шокировал Украину заявлением о помощи

03 декабря 2025, 20:36

Глава МИД Италии Таяни надеется, что Киеву больше не понадобятся вооружения

Фото: istockphoto/okfoto

Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Украине больше не потребуется оружие. Об этом сообщает Bloomberg.





Дипломат отметил, что для его страны было бы «преждевременно» участвовать в инициативе НАТО по закупке американского оружия для Киева по мирным переговорам.





«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — добавил он.