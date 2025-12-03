МИД Италии шокировал Украину заявлением о помощи
Глава МИД Италии Таяни надеется, что Киеву больше не понадобятся вооружения
Глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Украине больше не потребуется оружие. Об этом сообщает Bloomberg.
Дипломат отметил, что для его страны было бы «преждевременно» участвовать в инициативе НАТО по закупке американского оружия для Киева по мирным переговорам.
«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — добавил он.
Перед этим сообщалось, почему переговоры США и РФ длились почти пять часов. Свое видение на этот счет высказал политолог Александр Бобров.