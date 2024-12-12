Кадыров обсудил с Бортниковым атаку украинской армии на Чечню

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Телеграм-канале, что он встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым.
Рамзан Кадыров и Александр Бортников предметно обсудили участие Чеченской Республики в специальной военной операции и обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотных летательных аппаратов.
Глава Чечни выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа с Бортниковым поможет в ощутимой мере улучшить успехи в деле обеспечения государственной и общественной безопасности.
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«Александр Васильевич в целом высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике. Наша совместная работа позволяет эффективно противостоять террористической угрозе и обеспечивает надежную профилактику иных форм преступлений. Александр Васильевич обещал нам, как и всегда, оказывать всю необходимую помощь и поддержку в решении сложных вопросов», — подчеркнул Рамзан Кадыров.
Глава Чечни выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа с Бортниковым поможет в ощутимой мере улучшить успехи в деле обеспечения государственной и общественной безопасности.
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Ольга Енгалычева